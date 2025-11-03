Отборочный чемпионат областного ОО "Казахское общество слепых" (КОС) прошел в воскресенье, 2 ноября в научной библиотеке им. Л.Н. Толстого. Цель - отбор участников республиканского турнира, который предполагается провести в одном из санаториев Алматинской области.

За доской победитель турнира Петр Самойлов (слева) и рудничанин Александр Еремин

Костанайские косовцы ведут активную жизнь: выступают на сцене и играют не только в шашки (64-х и 100-клеточные) но и в шахматы, и в тогыз-кумалак. Наиболее заметные успехи у них - в шашках.

За доской Людмила Тупицына

В этом турнире участвовали костанайцы и рудничане. В целом костанайцы оказались успешнее, и поэтому те, кто следит за сообщениями "НГ", вновь встретят уже знакомые имена. Первым стал «тотальник» (играющий только на ощупь) Петр Самойлов. От второго призера Вячеслава Тупицина он оторвался на два очка. Третьим оказался опытный костанаец Жаксыбай Есенжулов.

Мастер спорта Софья Ершова

У женщин в этот раз состязались только сильнейшие. Первой стала тоже «тотальница», представительница семейного дуэта Людмила Тупицина. Второй – Софья Ершова.

Фото предоставлены ОУНБ им. Толстого