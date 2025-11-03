Международная компания с инвестициями в 200 млн долларов построит в Казахстане инновационный биофармацевтический хаб полного цикла. Проект планируют реализовать в новом городе Алатау, участок под строительство уже выделили. Об этом на полях KGIR-2025 рассказал директор компании "Р-Фарма" Николай Земсков, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото Depositphotos.com

"По поручению главы государства о достижении 50% доли локализованных лекарственных средств, обеспечении лекарственной и биобезопасности мы создали совместное предприятие, которое ожидает заключения Соглашения об инвестициях с правительством РК. Проект прошёл одобрение инвестиционного штаба. Нам выдали участок в самом перспективном городе будущего – Алатау", – рассказал Николай Земсков.

Инновационный хаб создаст несколько сотен рабочих мест, а продукцию с локальным статусом будут поставлять не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Проект планируют реализовать в течение трёх лет. Компания также взяла на себя обязательство по снижению стоимости лекарственных средств для потребителей примерно на 20% в течение каждых трёх лет, компенсируя это за счёт экспортных поставок.

"Одним из ключевых моментов при принятии решения об инвестировании и строительстве биофармацевтического комплекса полного цикла в Казахстане для наших акционеров стали уровень инвестиционного климата, а также последовательная поддержка со стороны государства и предоставленные преференции. Казахстан в полной мере оправдывает своё положение как ключевой хаб в регионе. Мы видим, как с 2009 года элементы поддержки отечественного производителя фармацевтической продукции постоянно улучшаются", – подчеркнул инвестор.

Партнером по проекту выступает компания Khan Tengri Biopharma.

"Запуск завода обеспечит стабильность цен на производимую продукцию. На совместном предприятии будут выпускать жизненно важные и стратегические препараты для страны – это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул глава компании Аскар Каримуллин.