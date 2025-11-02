Задолженность по всем видам субсидий в агропромышленном комплексе Казахстана составляет 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд тенге приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК. Больше половины долгов приходится на зерносеющие регионы, среди которых Костанайская область, передает Informburo.kz.

"Задолженность по субсидиям наблюдается практически во всех регионах страны. Наибольший объём зафиксирован в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях – совокупно 173,7 млрд тенге, что составляет 51% от общей суммы. При этом задолженность по субсидиям постепенно сокращается: только в текущем году погашено 148,5 млрд тенге долгов", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Законом РК "О государственном регулировании агропромышленного комплекса и сельских территорий" выплату субсидий осуществляют местные исполнительные органы. С 2023 года все расходы на субсидирование аграрного сектора передали в ведение местных бюджетов по закону о трансфертах общего характера. На 2025 год в местных бюджетах на субсидирование АПК предусмотрено 433,6 млрд тенге, часть которых направляют на погашение задолженности по "листам ожидания" прошлых лет.

Министерство сельского хозяйства рекомендовало акиматам регионов изыскивать дополнительные средства для ускорения выплат, в том числе за счёт перераспределения средств в рамках действующих программ и иных внутренних резервов. С учётом ограниченных возможностей местных бюджетов правительство Казахстана оказывает дополнительную поддержку за счёт средств республиканского резерва: в 2024 году было направлено 10 млрд тенге на субсидирование сахарной свёклы, сданной на переработку, в 2025 году выделено дополнительно 57,8 млрд тенге, из которых 48,4 млрд тенге направлены на субсидирование стоимости удобрений, а 9,4 млрд тенге – на поддержку производителей сахарной свёклы.

В Минсельхозе отметили, что в последние два года в аграрной отрасли внедрили практику льготного кредитования и лизинга сельхозтехники, что позволяет фермерам обновлять парк машин, повышать производительность и снижать себестоимость продукции. Эти меры, наряду с субсидиями, способствуют развитию устойчивого и конкурентоспособного аграрного сектора.