Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК напомнило, как избежать покупки украденных или незарегистрированных устройств, передает Informburo.kz.

Фото Pexels.com

"Проверка IMEI заранее – самый простой и надежный способ защитить себя. Это поможет убедиться, что ваше устройство зарегистрировано законно и будет работать без ограничений", – говорится в сообщении ведомства.

Узнать IMEI можно, набрав *#06# на телефоне, а также посмотрев код на коробке или корпусе устройства. Проверку можно выполнить на официальном сайте imei.kz.

Соблюдение этого правила позволит избежать покупки украденного или незарегистрированного устройства, проблем с подключением к сети, а также лишних расходов и неприятностей.

