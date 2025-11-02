Стало известно, кто именно утвердил частное ТОО «ATS Mediafon KZ», чтобы оно взимало плату за регистрацию смартфонов в Казахстане, передает корреспондент агентства КазТАГ.

Фото pixabay.com

«Статус действующего поставщика услуги (ТОО «ATS Mediafon KZ») подтвержден протоколом комиссии по определению соответствия владельца информационной системы квалификационным требованиям от 24 марта 2025 года и приказом ИО директора РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба» (ГРС) от 20 марта 2025 года», - ответили в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития на запрос агентства.

Нормативной основой в ведомстве назвали приказ ИО министра информации и коммуникаций РК от 23 мая 2018 года № 226 «Об утверждении правил регистрации абонентских устройств сотовой связи». Документ регламентирует обязанность обязательной верификации всех мобильных телефонов, смартфонов и планшетов, работающие в сетях сотовой связи. При этом, уверяют в МИИЦР, рыночная модель – передача технической реализации частному поставщику, обеспечивает нулевую нагрузку на бюджет – все капитальные и операционные затраты несёт поставщик, а не государство.

Как утверждает ведомство, проект допускает любое количество компаний, с условием соответствия квалификационным требованиям заказчика, в данном случае РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба».

«Приглашение к участию в проекте было озвучено и официально направлено более шести компаниям–партнерам GSMA, включая операторов сотовой связи Казахстана, импортерам и производителям смартфонов. Получено подтверждение от двух компаний. Ссылка на квалификационные требования. В настоящее время полное соответствие квалификационным требованиям обеспечил один поставщик, еще одна компания находится на завершающем этапе развертывания собственного решения», - говорится в ответе.

В министерстве уверяют, что «компания Mediafon имеет подтвержденный большой опыт в цифровых проектах Республики Казахстан – с 2019 года она сопровождает Базу данных идентификационных кодов (БДИК) и успешно реализует государственные сервисы для мобильных устройств».

«Несмотря на то, что услуга верификации абонентских устройств сотовой связи реализуется через частного поставщика, государственный контроль за процессом строго регламентирован. Функции по сопровождению и развитию БДИК, куда поступают результаты верификации, выполняет оператор БДИК – РГП на ПХВ «Государственная радиочастотная служба». Это государственная организация, подведомственная министерству, и именно она контролирует корректность работы поставщика системы и обработку данных. Все технические и организационные аспекты деятельности поставщика также регулируются договором с оператором БДИК. Это включает порядок отчетности, меры информационной безопасности, а также реагирование на сбои и инциденты. Таким образом, сервис остается технически частным, но функционирует в полностью прозрачной и проверяемой системе государственного надзора, с обязательным соблюдением законодательства о персональных данных и защите информации. Кроме того, поставщик уже более 10 лет сопровождает Базу данных идентификационных кодов (БДИК) и доказал технологическую компетентность на действующих государственных проектах», - уверяют в министерстве.

В ведомстве добавили, что в рамках соглашения о сотрудничестве, обеспечивающем верификацию абонентских устройств сотовой связи, ТОО «ATS Mediafon KZ» выполнены обязательные условия по обеспечению кибербезопасности:

- обеспечено предоставление протоколов испытаний с положительными результатами испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;

- обеспечено соответствие единым требованиям информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Издание также задало вопрос: планируется ли вернуть контроль за процессом регистрации IMEI в государственные руки, исключив участие частных посредников и коммерческую выгоду из обязательной госуслуги, а если нет, то почему?

«Государственное предприятие РГП «Государственная радиочастотная служба» активно работает над подключением к системе верификации абонентских устройств, собирая необходимую информацию для начала предоставления этих услуг в следующем году. После запуска верификации будет проведен анализ работы частных и государственной организаций, чтобы принять решение по осуществлению функции верификации в дальнейшем», - ответили в министерстве.

При этом оказалось, что сумма в 3 932 тенге за верификацию смартфона, которую взимает ТОО «ATS Mediafon KZ», не утверждена приказами властей.

«Указанная сумма устанавливается и взимается в рамках гражданско-правовых отношений между поставщиком Информационной системы верификации абонентских устройств сотовой связи и компаниями-импортерами на основе заключаемых договоров. Акцентируем, что установленная сумма – это не тариф в публично-правовом смысле, а вознаграждение поставщику за оказание услуги, определенное в рамках гражданско-правового договора с оператором БДИК. Соответственно размер вознаграждения установлен не нормативно-правовым актом, а на основании фактических и прогнозируемых затрат поставщика информационной системы, обеспечивающего реализацию процесса верификации», - ответили в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития на запрос КазТАГ.

В ведомстве пояснили, что в Казахстане фиксированный государственный сбор за регистрацию IMEI-кодов не вводился. В ответе решили добавить следующую фразу: «кроме того, стоит напомнить, что для физических лиц процедура является бесплатной в пределах нормы личного ввоза (не более двух устройств в год)».

«Вопросы распределения средств (операционные расходы, развитие сервисов, поддержка инфраструктуры и так далее) относятся к внутренней финансовой политике поставщика услуги. По сведениям, ранее публично раскрытым поставщиком услуги, средства распределяются следующим образом: 40% – роялти на лицензионные выплаты и поддержку программного обеспечения, включая постоянный доступ к международным базам, в том числе GSMA; 20% – оборудование, защищенные дата-центры и интеграционные интерфейсы с государственными информационными системами; 30% – налоги и обязательные платежи; 10% – прибыль, направляемая на реинвестирование в модернизацию и развитие платформы», - утверждают в министерстве.

Отметим, ранее в Казахстане разгорелся скандал вокруг портала https://kz-imei.kz, через который граждане обязаны проходить платную «верификацию» IMEI-номеров смартфонов, чтобы их устройства не были заблокированы. Сообщалось, что оператор системы - частная компания, зарегистрирована менее двух лет назад, не имеет налоговых отчислений и связана с несколькими другими частными структурами.