Информация о том, что житель Костаная разыскивается за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, появилась 2 ноября. В связи с розыском подозреваемого на трассах вокруг областного центра досматривали машины, а сегодня утром организовали блок-посты.

Сейчас в департаменте полиции подтвердили детали, ранее появлявшиеся в социальных сетях: мужчина напал на сотрудника полиции. Полицейский в этот день находился не при исполнении, а был в отпуске.

- Полицией задержан 33-летний житель города Костаная, подозреваемый в совершении преступления, связанного с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, ударивший ножом сотрудника полиции, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В отношении него начато досудебное расследование по ст. 106 ч. 1 УК РК.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия. Санкция предъявленной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

В ведомстве также прокомментировали сообщения, которые сейчас распространяют в социальных сетях, - о том, что из тюрьмы сбежал опасный преступник.

- Сведения о том что сбежал преступник, не соответствуют действительности. Лицо задержано и пока в ИВС. Угрозы обществу нет, - сообщили в полиции.