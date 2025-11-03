Три больших дома в Колесных рядах исполнительная власть города решила выкупить и использовать по новому назначению. В них со следующего года будут действовать дворовые клубы и центр «Дарын», сообщили сегодня, 3 ноября, на аппаратном совещании.

Во время паводка весной 2024 года в Костанае район Колесные ряды попал в зону подтопления, пострадали жилые дома.

- 4 февраля 2024 года была начата процедура изъятия земельных участков с целью строительства там рекреационно-парковой зоны в соответствии с генеральным планом города. На сегодня 25 земельных участков выкуплены, - доложил руководитель отдела земельных отношений Марат ТЕМИРБАЕВ. - Не завершена процедура изъятия по девяти участкам. По одному собственник не согласился с размером компенсации, направлено заявление в суд. Два собственника еще не выразили свою позицию, у них есть время до 13 ноября, потом необходимо будет действовать в судебном порядке. По шести участкам наследники ждут вступления в силу в силу соответствующих судебных актов о признании за ними права собственности. Прорабатывается вариант размещения в трех бывших жилых домах - организаций образования, нуждающихся в расширении площадей. Это филиалы дворовых клубов по адресам ул. Красный Кузнец, 72 (площадь дома 211 кв. м) и 3/11 (194 кв. м), научно-практический центр «Дарын» - в доме 3/15 (93 кв. м).

На вопрос «НГ», в чем смысл размещать такие объекты там, где они могут в дальнейшем пострадать от паводка, ответил аким города.

- Эти дома хорошие, прочные, большие. Жить там круглый год может быть опасно. Но использовать их для временного пребывания детей вполне можно. Освободим площади, которые приходится занимать в школах, а здесь создадим им условия, - пояснил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Благодаря двум новым филиалам дворовых клубов мы охватим немалое количество детей - около 1 000 человек. В летний период за счет города мы установим там что-то вроде юрточного городка. Это планы такие. И можно будет создать детский летний лагерь, которого в Костанае нет. С его учетом организованным отдыхом можно будет охватить около 3 000 человек. Это будет эффективное решение. Содержание объектов возьмет на себя образование. А благоустройство вокруг этих зданий - дорожки, зеленые насаждения, спортивные площадки, освещение, подъезды - за счет города. Кроме того, рядом Триатлон-парк, набережная. Все вписывается в общую концепцию.

Аким также сообщил, что уже дал поручение отделу ЖКХ продумать автобусное сообщение к Триатлон-парку с продолжением движения по улице Красный Кузнец.

Фото автора