Я люблю вкус тыквы не только в супе. Но эта творожная запеканка наверняка понравится даже тем, кто не очень сильно любит этот овощ. Весь секрет в апельсиновой цедре. Как и в морковном пироге, она приятно оттеняет вкус блюда.

Запеканка из тыквы готовится легко, а выглядит нарядно

Рецепт тыквенно-творожной запеканки последнее время часто попадался в социальных сетях участнице нашего кулинарного клуба Ксении. Дело осталось за малым - выбрать вариант по душе. Ксения нашла такой - он же самый простой.

Как и в классической «зебре» нужно приготовить два теста разного цвета. Первое готовим из творога. Берем его 500 г, добавляем 2 яйца, 50 г сахара и 1 ст. л. кукурузного крахмала. Все перебиваем блендером.

Для желтого слоя нашей запеканки готовим пюре из 500 г тыквы. Лучше запечь в духовке или приготовить на пару. Можно и сварить, но тогда надо вовремя выключить тыкву и слить лишнюю воду. Если передержите, тыква разварится и слить воду будет сложнее. К остывшему пюре добавляем также 2 яйца, 50 г сахара и уже 1,5 ст. л. крахмала. Цедру одного апельсина натираем на мелкой терке. И также смешиваем блендером.

- Если у вас сложные отношения со вкусом тыквы в выпечке, берите именно свежий апельсин, - отмечает Ксения. - Готовая засушенная цедра, которую можно найти среди приправ, дает менее яркий вкус. А аромат не распределяется равномерно. Потому вы будете отчетливо ощущать вкус тыквы с отдельными апельсиновыми вкраплениями.

Важно, чтобы обе массы для запеканки были одинаковой консистенции. Если творог сухой, то и масса из него будет гуще. Но это легко исправить, добавив в него немного молока, кефира, сметаны или натурального йогурта. Главное, вводите по чуть-чуть, чтобы не переборщить. Ксения использовала молоко. Если вдруг у вас тыквенное тесто оказалось гуще, просто добавьте в него воды.

На этот объем теста подойдет форма диаметром 18-20 см. Если она стеклянная или разъемная, выстелите пергаментом. С силиконовой ничего дополнительно делать не нужно. Слои выкладываем поочередно, примерно по 1,5 ст. л., пока не кончится тесто. Сверху при помощи зубочистки или деревянной шпажки можно сделать узор: просто проведите линии к центру и наоборот.

Выпекать запеканку необходимо при температуре 175-180 градусов, около 45-50 минут. Как обычно, ориентируйтесь по своей духовке. Корж на выходе может быть чуть влажным, но пока остынет - «дойдет».

Ингредиенты

Творожное тесто: 500 г творога, 2 яйца, 50 г сахара, 1 ст. л. кукурузного крахмала.

Тыквенное тесто: 500 г тыквы, 2 яйца, 50 г сахара, 1,5 ст. л. кукурузного крахмала, цедра 1 апельсина.

Фото Ксении РЕБИК