Молодой житель Рудного Владислав (имя изменено) ранее неоднократно подвергался атакам мошенников – были и сомнительные звонки, и СМС от якобы главного врача с просьбой одолжить денег, но доктор всегда был начеку, понимая, что это банальный «развод». Но в августе этого года его, как говорит он сам, «обули», причем, на довольно крупную сумму – 1,7 млн тенге, передает ИА "Город". И случилось это при покупке квадроцикла у одного ИП через известную платформу «Kaspi Магазин».

Иллюстрация сгенерирована ИИ

- Вообще я присматривал себе мотоцикл, но потом решил купить квадроцикл, чтобы и дочка могла на нем кататься – мы живем за городом, в районе. Нашел на Kaspi подходящую модель – 300-кубовый, с полным приводом, цена очень привлекательная. Выбрал из многочисленного списка ИП поставщика, сделал заказ – все как положено. На следующий день я вел прием пациентов, и тут мне поступает звонок от поставщика товара: предлагают доставить квадроцикл раньше. Я согласился, после чего мне предложили отменить старую заявку и формить новую, я снова согласился, они сами отменили заявку и прислали мне на WhatsApp некий QR-код, по которому я могу в их магазине оформить рассрочку. Я был занят пациентами, да и в целом меня ничего не смутило – то же ИП, все дела. Я быстро все оформил, и мне сказали ждать доставку, попросили не звонить, а писать, так как у них много клиентов. В итоге поставщик товара пропал, на связь больше не выходил. Квадроцикла нет, но я остался должен банку, - рассказал журналисту портала потерпевший.

Доктор первым делом связался с Kaspi банком и сообщил о мошеннических действиях на их платформе. По словам Владислава, банк отреагировал вяло. Обманутый врач написал заявление в полицию, и на следующий день банк связался с ним сам: специалист сообщил, что кредит на покупку выплачивать все равно придется.

- Я не стал вносить платежи, пошла просрочка. Обратился за помощью к адвокату, добились постановления суда о признании меня потерпевшим. Отнес постановление в Kaspi, обрисовал ситуацию, написал заявление, но мне отказали в аннулировании кредита. Я подал заявление повторно, уже более официальное, мне ответили, что пени не будет, однако выплатить всю сумму я обязан, дали понять, что сам виноват, пройдя по какому-то QR-коду. Теперь мой адвокат подала иск на ИП, у которого я совершил покупку. Уже 4 ноября должен быть суд, мне сказали быть на связи, - пояснил доктор.

Прелполагаемый владелец ИП проживает в Акмолинской области, в иске о расторжении договора и взыскании суммы к ИП А. адвокат врача указывает ФИО ответчицы, ее адрес, ИИН. В ходе расследования уголовного дела установлено, что деньги оплачены на счет в АО «Kaspi Bank», принадлежащий ИП А. Срок досудебного расследования Управлением полиции города Костанай был прерван 7 октября 2025 года в связи с неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение. Деньги ответчику поступили, а потерпевший остался без покупки, но с обязательством по выплате. Адвокат в иске указывает, что 16 сентября ответчику была направлена досудебная претензия с требованием вернуть деньги, однако ответа не поступило. Адвокат просит суд расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с данного ИП в пользу своего доверителя 1 млн 700 тысяч тенге плюс понесенные истоцм расходы на госпошлину и юридическую помощь, а это еще около 190 тысяч тенге.

Доктор делится своими размышлениями насчет произошедшего:

- Я человек недоверчивый, но все равно меня «обули». До этого я много раз совершал покупки через Kaspi Магазин, и все было в порядке, видимо, утратил бдительность. Мы, листая маркетплейсы, делаем себе закладки в корзину, что-то лайкаем в соцсетях, делаем запросы, и вот тебе уже буквально подсовывают нужный товар. Вот и меня подвели к покупке этого квадроцикла. И как только меня обманули, уже на следующий день стоимость его стала на 100 тысяч больше. Значит, если со мной получилось, будут искать следующую жертву. Это не единичный случай, это системный подход.

В социальных сетях можно найти много жалоб от казахстанцев в отношении Kaspi Магазина: судя по схожим схемам «развода», мошенники, видимо, уже прочно там обосновались.