Акимат Костаная запланировал там строительство школы на 1200 мест. Проект детальной планировки на участок в границах улиц Маяковского, Наримановской, Фролова, Джамбула, Леонида Беды и Абая имеется. Начата процедура изъятия земельных участков для госнужд.

Фото из архива "НГ"

Этих участков - 36. Сегодня, 3 ноября, на аппаратном совещании в горакимате руководитель отдела земельных отношений Марат ТЕМИРБАЕВ сообщил, что отчет об оценочной стоимости изымаемых участков и недвижимого имущества, расположенного на них, полностью готов. Суммарная стоимость - 1 млрд 561 млн тенге.

- Отдел земельных отношений ознакомил всех собственников с проектами договоров выкупа, в которых указаны суммы компенсации, - сказал руководитель отдела. - Из 36 участков 4 принадлежат АО «СПК «Тобол», 15 участков - с жилыми домами, 17 - с коммерческими объектами. 7 собственников уже выразили письменное согласие с предложенным размером компенсации по 4 жилым объектам и 3 коммерческим. По остальным работа продолжается.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ добавил, что 2 участка находятся в аренде и отойдут государству без выкупа.

- Задача такая: не позднее апреля (2026 года - «НГ») необходимо полностью расчистить территорию, 24 гектара, необходимые для будущей школы. Чтобы спроектировать ее, нам нужна свободная земля, - сказал он.

По словам акима, к концу следующего года постараются начать строительство школы.