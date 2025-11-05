Министерство торговли и интеграции вносит ограничения на повышение арендной платы для предпринимателей, получивших государственную поддержку, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Фото:depositphotos.com

Министерство разработало соответствующий проект приказа, который до 18 ноября будет доступен для обсуждения на портале "Открытые НПА".

Согласно проекту, стоимость аренды торгового места не может быть изменена арендодателем в течение года после получения им поддержки от государства.

Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, которые работают на арендуемых площадях. Они получают гарантию предсказуемости расходов, могут планировать свою деятельность, избегают внезапных и необоснованных повышений арендной платы", - сообщили в Минторговли.