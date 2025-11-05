Более 600 граммов наркотика изъяли у 21-летнего жителя Рудного сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности. Его задержали по подозрению в хранении наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере.

- В результате обыска в гараже подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли 11 полиэтиленовых свёртков, обмотанных изолентой, внутри которых находилось вещество белого цвета со специфическим запахом, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном общим весом 673,06 г.

Кроме того, при обыске по месту проживания задержанного полиция нашла и изъяла электронные весы, изоленту и пакеты «зип-лок», используемые для фасовки наркотических средств.

Медицинское освидетельствование показало, что подозреваемый употреблял каннабиноиды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 297 УК РК («Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия для установления каналов поставки и возможных соучастников.