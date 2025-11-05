С момента, когда местная власть на общественных слушаниях узнала от жителей, что у застройщика нет разрешения на строительство, прошло почти 4 месяца. Предприниматель успел поднять 3 этажа, пока, наконец, государство власть употребило.

С 4 ноября строительные работы на доме по ул.Каирбекова, 60 приостановлены / Фото Галины КАТКОВОЙ

Сегодня, 5 ноября, корреспондент «НГ» съездил по адресу ул. Каирбекова, 60. В 9.30 на стройплощадке были замечены рабочие, которые переносили пустые палеты, машина с автокраном стояла с включенным двигателем, но строительные работы не велись. Жители соседнего дома по пр. Аль-Фараби, 19 сказали, что «вчера был ГАСК, стройку опечатали».

Фото Галины КАТКОВОЙ

Кстати, паспорта объекта, где сообщалось бы, какой этажности запланирована новостройка, как она будет выглядеть, кто, в конце-то концов, ее возводит и кто осуществляет авторский и технический надзор, как не было нигде в июле, так нет и до сих пор. Это тоже нарушение закона, но по сравнению с остальным выглядит как мелочь.

Возведение этого дома можно назвать скандальным даже для Костаная. Строительные работы начались в марте 2025 года, задолго до утверждения проекта детальной планировки района, разработку которого заказала компания «Аlpamys group».

Так выглядело начало строительства под маркой реконструкции в июле этого года / Фото из архива "НГ"

Первые общественные слушания по ПДП «золотого квадрата» (в границах улиц Набережная - Гоголя - Каирбекова - Аль-Фараби) были признаны несостоявшимися. Они проходили 9 июля. Как раз тогда горожане ставили вопрос о законности возведения многоэтажки на месте частного коттеджа без наличия проекта детальной планировки района. А руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА им отвечала, что предприниматель Алмат Айткужинов запросил у города исходные материалы на проведение... реконструкции объекта. Участники слушаний доказывали, что застройщик уже все на выкупленном участке снес и явно приступил к строительству. Кстати, к этому времени соседи разворачивающейся стройки написали обращение в отдел архитектуры. И Курмангалиева сообщила, что оно направлено в управление государственного архитектурно-строительного контроля (УГАСК) Костанайской области и что «по данному объекту будет открыта проверка». Предприниматель Айткужинов на слушаниях сидел рядом с ней и по этому вопросу ничего не пояснял и не комментировал.

Горожане тогда предлагали проведение слушаний отложить, чтобы дождаться ответа ГАСКа. Их предложение принято не было. Однако после голосования за ПДП стало ясно, что слушания нельзя признать состоявшимися.

Фото из архива "НГ"

Повторные прошли 29 октября - шумно, эмоционально. Триггером для людей по-прежнему была айткужиновская многоэтажка, которая спокойно росла все это время. Даже тогда, когда ГАСК признал, что строительство идет и ведется оно с нарушениями закона, работы на объекте не прекращались. Впрочем, свое предписание управление ГАСК направило застройщику только 26 октября.

Рассказываем подробнее о нарушениях, ведь речь не только о начале строительстве без наличия проекта детальной планировки района.

- Айткужинов привлечен к административной ответственности за отсутствие проектно-сметной документации, за строительство без авторского и технического надзоров и без получения талона о начале производства работ, - перечислила на брифинге 30 октября руководитель управления ГАСК Динара ИХЛАСОВА. - Предпринимателю было вынесено предписание о необходимости разработки ПСД, а также о приостановлении строительства. Срок исполнения требований - до 31 декабря текущего года. За их выполнением будет следить государственный судебный исполнитель, это не в нашей компетенции. Штраф предприниматель уже оплатил.

Штраф составил 471 840 тенге, он был применен к физическому лицу - ИП же.

Еще раз - многоэтажное жилье возводится без проектно-сметной документации, за соответствием работ строительным нормам и проекту (которого нет) надзор до сих пор не велся.

Вообще-то дальше ехать некуда. Но мы едем, ведь есть возможность все исправить задним числом. То есть, перечисленные требования закона можно считать просто формальностью и демонстративно их игнорировать. Что в Костанае и происходит.

Фото из архива "НГ"

Недавно СМИ сообщили об аналогичной ситуации со строительством многоэтажного дома по пр. Назарбаева, 164. Предпринимателю Асету Жутембаеву (SAN GROUP) ГАСКом предъявлены те же статьи Административного кодекса - за отсутствие ПСД, за строительство без сопровождения технадзора. Застройщик должен исправить ситуацию к апрелю 2026 года.

3 ноября на аппаратном совещании в городском акимате журналисты попросили акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА высказать позицию местной власти по поводу перечисленных нарушений при строительстве жилья, которые фактически становятся нормой. Аким поднял с места руководителя отдела архитектуры. Если убрать лирику, то все свелось к кивкам в сторону ГАСКа, хотя существование проблемы аким признал. Припомнил ситуацию с 19-этажкой по ул. Толстого, которая к началу строительства не имела в проекте достаточно парковочных площадей, что не мешало ей прытко расти ввысь. И до момента, пока акимат не заявил, что не позволит без парковки ввести объект в эксплуатацию, застройщик и в ус не дул.

Еще мы спросили, как много сегодня по городу подобных фактов, о которых известно акимату, идут ли судебные процессы по ним. Гулсара Курмангалиева ответила, что они регулярно проводят мониторинг строящихся объектов, но о таких нарушениях нет информации.

А вот «НГ» на днях назвали еще один адрес на улице Тауелсиздик, где 9-этажный дом уже почти готов, покупатели квартир начинают чистовую отделку, а соседи утверждают, что он поднят тоже без разрешения на строительство.

Паспорт объекта отсутствует. Двор маленький, с парковкой непонятно, с детской площадкой - тоже.

Сделаем по этому поводу запрос в управление ГАСК. Если информация читателей подтвердится, интересно, как дом будут вводить? В этой процедуре госорганы участвуют и, следовательно, хоть как-то ответственность с коммерческим застройщиком делят.