О том, что во дворе их дома №166 по пр. Назарбаева ИП San Group строит девятиэтажку (Назарбаева, 166 А) без разрешения «НГ» сообщили местные жители.

- Пригнали экскаваторы, хотят копать, разворачивают канализацию, - сообщали они в сентябре. - Подделали подписи, что им якобы дали разрешение на строительство. Наше мнение никто не спрашивал.

13 сентября жильцы пригласили на встречу представителей строительной компании и их опасения подтвердились - разрешающие документы им предоставить не смогли. Люди обратились в управление ГАСК.

- В отношении директора San Group Асета Жугембаева проведена внеплановая проверка по указанному объекту, - сообщила местным жителям в конце октября руководитель управления ГАСК по Костанайской области Динара ИХЛАСОВА. - За допущенные нарушения требований законодательства в отношении San Group возбуждено административное производство по ч. 1 ст 316, ст. 321 и с 1 ст. 463 КоАП РК (Строительство без ПСД, сопровождения технического и авторского надзоров, занятие предпринимательской деятельностью без разрешения).

Она также отметила, что 22 октября в отношении Жугембаева по объекту выдано предписание об устранении нарушений до 22 апреля 2026 года.

Напомним, недавно к административной ответственности за аналогичные нарушения управление ГАСК привлекло и ИП Айткужинов, который незаконно строил дом по ул. Каирбекова, 60. Предприниматель обязан устранить нарушения до 31 декабря этого года.