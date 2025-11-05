По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу, 6-7 ноября, по ночам на севере, западе и востоке области ожидаются смешанные осадки, низовая метель, гололёд. На западе и севере в ночные и утренние часы - туман.

В субботу, 8 ноября, ночью на севере, западе и востоке снег и дождь. Днём осадки будут идти на севере и востоке. Картину непогоды вновь дополнят низовая метель, гололёд и туман.

В Костанае в ближайшие три дня – смешанные осадки.

- В четверг ночью по области будет 1-6 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём будет -3…+4 °С. В пятницу и субботу ожидаем одинаковую температуру воздуха: по ночам столбики термометров покажут -3…+2 °С, в дневное время 0…+5 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг ночью -2…+4 °С, днём 0…+2 °С. В пятницу: ночью 0…-2 °С, днём +1…+3 °С. В субботу: ночью 0…+2 °С, днём +3…+5 °С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с, на севере, западе и востоке – периодические усиления до 15-20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК