Жалобы на невозможность свободно заправить машину автогазом в последние дни стали поступать в редакцию "НГ" особенно часто. Водители жаловались, что на АЗС приходят машины с пропаном, но заправить автомобиль можно только по талонам.

Фото читателей "НГ"

- Газ сливают, но не продают. Только по талонам! Если газ есть, почему нельзя купить за деньги? - говорит костанаец в обращении в редакцию.

Как оказалось, в предыдущие два месяца в область не было поставлено более 2 000 тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ). Причина - ремонт сначала на одном, потом на другом нефтеперерабатывающем заводах.

- Причина недопоставки объёма в область связана с проведением ремонтных работ на заводе ТОО «ЖаикМунай» в сентябре и в октябре на заводе АО «СНПС-Актобемунайгаз», - сообщили в управлении энергетики. - Согласно распределению Министерства энергетики, предусмотренному на сентябрь, заводом ТОО «ЖаикМунай» не было доставлено 2 448 тонн газа.

Управление энергетики направило письмо в Министерства энергетики о перераспределении объемов или выделения дополнительного объёма газа. В результате был выделен дополнительный объём газа - 1 548 тонн из завода ТОО «ПНХЗ» (Павлодар). Но 900 тонн не были перераспределены ни на один завод из-за отсутствия ресурсов. Кроме того, в октябре ТОО «ЖаикМунай» от распределенного объёма 3 636 тонн газа недопоставили 1 188 тонн.

На ноябрь выделили 2 736 тонн газа из ТОО «ЖаикМунай», 2 268 тонн из АО «СНПС-Актобемунайгаз» и 288 тонн из ТОО «ПетроКазахстан Ойл продактс».

Но в наличии по всей области на 5 ноября имеются 90 тонн газа, потому отпуск производится только по талонам.

- На сегодня в Костанайскую область отправлено 13 вагонов или 468 тонн, в том числе от завода «СНПС-Актобемунайгаз» 108 тонн, от ТОО «ЖаикМунай» 360 тонн, - сообщили в управлении. - Ситуация по поставкам сжиженного нефтяного газа находится на постоянном контроле, отгрузка оставшихся объемов ожидается в установленные сроки.

По данным ведомства, сейчас в области реализацией СНГ занимаются 6 газосетевых организаций: ТОО «База сжиженного газа», ТОО «Промбаза-7», ТОО «КостанайАвтогаз», ТОО «КС-А» («Кепіл Сапа-А»), ТОО «Ар-Газ», ТОО «RG Газсервис», а также 7 индивидуальных предпринимателей.

Ранее Министерство энергетики сообщило номер горячей линии +77018550248, куда казахстанцы могут обратиться по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия сжиженного нефтяного газа. Прием обращений на горячую линию Минэнерго обещает осуществлять ежедневно в режиме 24/7.