Об этом сообщает "КазТАГ" со ссылкой на Министерство энергетики.

«Министерство энергетики фиксирует обращения граждан по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия сжиженного нефтяного газа (автогаза) на отдельных АЗС. Совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и региональными штабами минэнерго будет строго пресекать любые попытки спекуляций и создания искусственного дефицита топлива. (…) В случае, если вы столкнулись с фактами завышения цен на бензин марки АИ-92 или отсутствия топлива на АЗС, просим обращаться по телефону горячей линии: +77018550248», - говорится в сообщении в субботу.

Фото "КазТАГ"

Касательно бензина и дизельного топлива министерство подчеркивает, что все необходимые объемы топлива в соответствии с заявками регионов отгружены и находятся на нефтебазах.

«Никаких объективных причин для дефицита нет», - заявили в минэнерго.

Касательно сжиженного нефтяного газа в ведомстве отметили, что плановый ремонт на одном из заводов-производителей был заблаговременно учтен министерством при формировании графиков поставок и выделении дополнительных объемов для регионов с высоким спросом.

«Таким образом, наблюдаемые очереди на отдельных АГЗС также связаны с вопросами внутреннего распределения и логистики на местах, а не с системным дефицитом», - говорится в сообщении.

Прием обращений на горячую линию минэнерго обещает осуществлять ежедневно в режиме 24/7.

«Каждый сигнал будет отработан. В случае подтверждения фактов, к недобросовестным участникам рынка будут приняты соответствующие меры», - заверили в ведомстве.

Напомним, 16 октября КазТАГ сообщал, что в Казахстане вводят мораторий на рост цен на бензин АИ-92, а 29 октября – что «дефицит бензина» на АЗС в СКО мог быть создан искусственно.