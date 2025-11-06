Количество заявлений на единовременные пенсионные выплаты для получения офтальмологических услуг в Казахстане достигло рекордных значений. В октябре было исполнено 15,4 тысячи заявлений на сумму 13,3 миллиарда тенге, что почти в десять раз превышает показатели сентября, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Фото:depositphotos.com

Всплеск заявлений после ограничений по стоматологии

По данным бюро, количество заявлений на офтальмологические услуги выросло в 73 раза по сравнению со средним значением за январь – август 2025 года. Для сравнения: к 1 сентября общее число исполненных заявлений на лечение глаз за все время было примерно таким же, как за октябрь (около 15,5 тысячи), а накопленная сумма тогда составляла 8,8 миллиарда тенге.

Инфографика t.me/DataHub_FCBK

Рост активности эксперты связывают с изменениями в правилах изъятия пенсионных накоплений. В сентябре была приостановлена возможность использования этих средств для стоматологических услуг из-за многочисленных случаев подделки документов и фиктивных обращений. После этого весь поток заявлений сместился в сторону офтальмологии. В октябре новые заявки с "зубными" целями не исполнялись, однако продолжились возвраты средств по ранее поданным обращениям.

Инфографика t.me/DataHub_FCBK

Возвраты и тенденции

Бюро отмечает, что возврат средств возможен в нескольких случаях: если заявитель отказался от лечения, не предоставил необходимые документы или попытался использовать деньги не по назначению. В октябре по офтальмологическим услугам было возвращено 901 заявление на сумму 730 миллионов тенге — около 6 процентов от числа исполненных за месяц. Специалисты подчеркивают, что оценивать норму этого показателя пока рано, так как ранее объем подобных заявлений был значительно ниже.

Пенсионные изъятия на жилье также растут

На фоне бурного роста выплат на лечение сохраняется стабильный рост заявлений на улучшение жилищных условий. В октябре было исполнено 138,4 тысячи заявлений (+7 процентов) на сумму 79,9 миллиарда тенге (+9 процентов). Возвраты по этому направлению остались в обычных пределах — 16,3 тысячи обращений на 12,6 миллиарда тенге.

Инфографика t.me/DataHub_FCBK

Запрет на использование пенсионных

Напомним, в сентябре Министерство здравоохранения опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа, которым предлагалось полностью исключить из правил норму об использовании единовременных пенсионных выплат для оплаты стоматологических услуг. Документ был вынесен на публичное обсуждение.

Незадолго до этого Отбасы банк сообщил, что приём заявлений на стоматологические услуги временно приостанавливается. В банке объяснили это многочисленными фактами нецелевого использования средств и подделки документов.

Позднее в Минздраве пояснили, что изменения предполагают полный и постоянный запрет на использование пенсионных накоплений для лечения зубов, а не временный, как сообщалось ранее.