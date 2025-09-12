С 15 сентября в Казахстане приостанавливают приём заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг. Однако запрет будет недолгим, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В пресс-службе Отбасы банка напомнили, что они, как уполномоченный оператор по использованию единовременных пенсионных выплат (ЕПВ), еще год назад выявили многочисленные факты нецелевого использования средств и фальсификации документов при оформлении заявок.

"Изменения, внесенные Министерством здравоохранения в правила использования ЕПВ на лечение, вступили в силу с 27 апреля 2025 года. Однако они не повлияли на пресечение схем по нецелевому использованию средств, а лишь увеличили сроки рассмотрения и экспертизы документов", – сообщили в банке.

В этой связи в правительстве приняли решение приостановить приём заявок на лечение зубов на платформе по использованию пенсионных накоплений с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года. Заявки, поданные до этой даты, будут обработаны в штатном режиме, добавили в банке.

Как отметили в пресс-службе Отбасы, за это время совместно с заинтересованными ведомствами будет разработан новый механизм, который позволит исключить мошеннические действия при использовании пенсионных накоплений на стоматологические услуги.

Сколько пенсионных денег потратили на стоматологов

По данным Отбасы банка, с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу было проведено 795 424 транзакции на сумму 757 миллиардов тенге по направлению "Стоматологические услуги".

Из этой суммы 222,61 миллиарда тенге ушли в топ-20 стоматологических клиник страны. Половина из них находится в Атырау, остальные — в Алматы и Астане.

Известно, что только в одну из клиник Атырау граждане направили пенсионные излишки в размере 22,9 миллиарда тенге.

Принятые меры

Материалы дел с подозрительными схемами Отбасы банк уже передал в правоохранительные органы. Известно, что Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало проверки ряда стоматологических клиник, деятельность которых вызывает сомнения в целевом использовании пенсионных излишков.

Напомним, ранее глава АФМ Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. Агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из ЕНПФ под видом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.