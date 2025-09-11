В Казахстане приостановят приём заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг. Ограничения вступят в силу с 15 сентября, передаёт Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

"Уведомляем вас о том, что с 15 сентября 2025 года на платформе enpf-otbasy.kz не будут приниматься заявки по использованию пенсионных излишков на лечение зубов. Заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме", - сообщили в "Отбасы банке".

О дате возобновления приема заявок по использованию пенсионных излишков на лечение зубов банк сообщит дополнительно.

Напомним, ранее глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. АФМ выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из ЕНПФ под видом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.

Что известно о схеме с "лечением зубов"

Ранее "Отбасы банк" сообщал, что из пенсионных накоплений казахстанцы направили на стоматологические услуги 435,1 миллиарда тенге. На протезирование и имплантацию приходилось 98 процентов этой суммы.

При проверке банк выявил целый ряд фиктивных схем:

стоматологии принимали по 70 и более "пациентов" в день, что физически невозможно;

клиенты зачастую даже не посещали клиники, а передавали свои ЭЦП посредникам;

в пакет документов подшивались поддельные заключения врачебных комиссий и редактируемые шаблоны;

в некоторых случаях пациентам приписывались абсурдные диагнозы — например, "полная адентия" (отсутствие зубов) у 21-летнего молодого человека при рекомендациях "чистка зубов" и "брекеты".

Также в банке отметили подозрительно низкую налоговую нагрузку у ведущих клиник: 91 миллиард тенге доходов за счёт ЕНПФ против 63 миллионов уплаченных налогов (0,07 процента). Это, по мнению специалистов, указывает на массовую фиктивность услуг.