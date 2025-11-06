В Бахрейне, в городе Манаме, завершились III летние юношеские Азиатские игры, в которых более четырех тысяч молодых спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из более чем 40 стран континента боролись за награды в 25-ти видах спорта.

Схватку ведет Абдулла Батырбек / Фото instagram.com/ulttyq_sport_noolympic_k1uby

Казахстан на этих Играх представляли 220 спортсменов. В составе казахстанской команды в Манаме выступили и шесть представителей Костанайской области: бадминтонисты Диана Наменова, Тимур Бурханов и Алиса Кулешова, гандболистка Анжелика Орловская, Рамина Маханова выступавшая в турнире среди девушек по боксу, и Абдулла Батырбек, защищавший честь республики в соревнованиях по джиу-джитсу.

По итогам юношеских Азиатских игр юные спортсмены Казахстана завоевали 93 медали, в том числе 24 золотые, 29 серебряных и 40 бронзовых, установив рекорд и по общему количеству наград, и по количеству золота.

На первой юношеской Азиаде в 2009 году в Сингапуре у Казахстана было 14 медалей - 4 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовых и восьмое место в медальном зачете. На юношеской Азиаде-2013 в Китае Казахстан завоевал 13 медалей - 1 золотую, 4 серебряных и 8 бронзовых наград, заняв в медальном зачете 13-е место. В Бахрейне Казахстан уступил только команде Китая, завоевавшей 147 медалей (63 золотых, 49 серебряных, 35 бронзовых) и команде Узбекистана, на счету которой 81 медаль (37 золотых, 16 серебряных, 28 бронзовых).

Рамина Маханова в полуфинальном бою на юношеской Азиаде / Фото olympic.kz

На счету казахстанских спортсменов медали юношеской Азиалы-2025 в 15 видах спорта: в боксе (5 золотых, 3 серебряные, 2 бронзовые), дзюдо (4, 5, 5), тяжелой атлетике (3, 4, 2), ММА - смешанных единоборствах (2, 3, 4), таеквондо (2, 2, 1), легкой атлетике (1, 2, 7), джиу-джитсу (1, 5, 4), борьбе (1, 2, 6), плавании (1, 1, 2), велоспорте (2 золотые, 1 серебряная), муай-тае (1 золотая, 4 бронзовых), пляжном волейболе (1 золотая, 1 бронзовая), триатлоне (1 серебряная), гандболе (1 бронзовая) и пенчак силате (1 бронзовая).

Свой вклад в успешное выступление сборной Казахстана на III юношеских Азиатских играх внесли и костанайские спортсмены.

Чемпион III юношеских Азиатских игр в соревнованиях по джиу-джитсу Абдулла Батырбек / Фото instagram.com/ulttyq_sport_noolympic_k1uby

Единственную золотую медаль в джиу-джитсу завоевал воспитанник КГУ «Спортивный клуб национальных и неолимпийских видов спорта» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Абдулла Батырбек, выступавший в весовой категории до 62 кг. В Манаме он провел четыре схватки, начав соревнования, согласно рейтингу, со второго круга. В первой своей схватке он одержал победу по очкам (7:0) над спортсменом из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), затем в двух поединках досрочно (болевым приемом) победил поочередно представителей Монголии и Таджикистана. А в финале его соперником был еще один спортсмен из ОАЭ Салем Алькубаиси, поединок с которым получился очень упорным. Но и в нем победу одержал Абдулла Батырбек, став чемпионом III юношеских Азиатских игр.

Бронзовый призер III юношеских Азиатских игр Рамина Маханова / Фото instagram.com/boxing_club_kst

Бронзовую медаль Игр завоевала представительница костанайского бокса Рамина Маханова, выступавшая в весовой категории до 54 кг.

Рамина Маханова со своим тренером Русланом Чемурзиевым / Фото instagram.com/boxing_club_kst

Воспитанница тренера Руслана Чемурзиева провела в Манаме три боя, одержав победы над спортсменками из Южной Кореи и Китая, и уступив в полуфинале Чандрике Пуджари из Индии, ставшей в итоге чемпионкой Игр.

Бронзовый призер III юношеских Азиатских игр в составе сборной Казахстана по гандболу Анжелика Орловская / Фото instagram.com/handball.kst

Также обладательницей бронзовой медали стала выступавшая на Играх в составе сборной девушек Казахстана по гандболу воспитанница ДЮСШ № 1 имени Кадырбека Оспанова кандидат в мастера спорта Анжелика Орловская, тренирующаяся в Костанае под руководством заслуженного тренера РК Веры Андрейчик.

Сборная Казахстана по гандболу - бронзовый призер III юношеских Азиатских игр / Фото instagram.com/handball.kst