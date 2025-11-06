Награды авторам лучших литературных произведений для детей и подростков вручали 4 ноября в зале заседаний областного акимата (бывшая филармония). Кульминацией церемонии стала презентация сборника «Таза бұлақ». Его авторы прошли строгий отбор и вошли в шорт-лист конкурса.

Ленточка разрезана – книги ждут читателей!

Проект, направленный на поддержку и развитие детской литературы в Казахстане, организовали управление культуры Костанайской области и областнаям детско-юношеская библиотека им. И. Алтынсарина

Писатель, журналист из Алматы Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ был удостоен премий в размере 700 000 и 400 000 тенге в двух номинациях: «Лучшее литературное произведение для детей и подростков на казахском языке» и «Выбор детского жюри». Победу принесло произведение «Қанатты шабандоз» («Крылатый всадник»). Литературным творчеством он занимается с 18 лет, начав со стихотворений, а теперь пишет и рассказы, и повести…

Нұрбек Нұржанұлы – торжественный момент

- Победа в двух номинациях – неожиданность, – поделился с "НГ" переполненный эмоциями Нұрбек. - Самое ценное - то, что в жюри были искренние и требовательные судьи. У меня праздничное настроение. Детская литература – фундамент для вдохновения юных сердец, которое формирует нравственные ориентиры. Я рад, что в данный сборник вошла моя повесть «Қанатты шабандоз»: история о девятилетнем мальчике, мечтающем одержать победу в конкурсе «Тай жарыс». Главный герой не теряет надежды и не обращает внимания на насмешки сверстников. Отсутствие отца – внутренняя боль мальчика, но он не унывает и верит в победу. Однажды его конь заговорил с ним и помог подготовиться к скачкам. Он оказался посланником из мира сказок, прибывшим по воле отца. Вместе они совершают небесные скачки, где мальчик встречается с отцом. В конце концов конь покидает главного героя, наказывая ему стать великим ученым.

Новая глава началась!

Директор областной библиотеки им. Алтынсарина Надежда ТЕПЛЯКОВА так определила значимость конкурса:

- Острая потребность в современных казахстанских произведениях для детей и подростков создала данную идею. Тиражи детской литературы на сегодня невелики. Мы обеспечиваем библиотеки области новыми произведениями, издавая сборник в сто экземпляров. Конкурс отмечает заслуги авторов, но важнее то, что он гарантирует доступность их творчества для юных читателей. Создание книги – процесс непростой. Возможно, что наши первые сборники были не идеальны, за что я бы попросила прощения у читателей. Но мы постоянно учимся и стремимся к совершенству. К сожалению, мы ограничены в финансовой поддержке библиотек. И всегда рады любой возможности расширения тиража изданий. Если бы был неравнодушный человек, готовый спонсировать увеличение количества экземпляров… Текущий тираж составил 100 книг, как и предыдущие сборники. Мы выражаем глубокую благодарность акимату Костанайской области и управлению культуры за пятилетнюю поддержку конкурса, включающую финансирование премий и издания сборников. Продолжаем работать над улучшением формата мероприятия. В этом году формат награждения был более желательным, так как в прошлом отсутствовало обсуждение самих книг и произведений. Тем не менее, всегда есть аспекты, которые требуют доработки.

В одном кадре с автором «Қанатты шабандоз»

Прием заявок на конкурс начинается в начале года. В марте экспертный совет получает произведения для рассмотрения. Из всех работ отбирают пять произведений на казахском языке и пять на русском для передачи жюри. В состав жюри входят три группы экспертов, оценивающих произведения на русском, казахском языках, а также детское жюри. Взрослые члены жюри представляют разные регионы Казахстана: Алматы, Уральск, Усть-Каменогорск. Уникальной особенностью конкурса является работа детского жюри наравне со взрослыми. В его состав входят лучшие читатели, победители олимпиад и конкурсов, активные читающие подростки со всей Костанайской области.

Членам жюри предоставляют анонимные тексты, без указания авторства. После анализа произведений они заполняют оценочные листы. При возникновении спорных моментов проводятся онлайн-обсуждения.Первые сборники иллюстрировались детскими рисунками, присланными на конкурс. Позднее работали профессиональные художники. В 2025 году иллюстрации были созданы при помощи искусственного интеллекта.

Прочитать произведения из сборника «Таза бұлақ» можно в Костанайской городской детской библиотеке им. Пушкина, а также во всех детских библиотеках области. Экземпляры сборника передаются авторам, членам жюри и используются в качестве подарков.

Видеообращение Елены Клепиковой и Ксении Земсковой

Победителями в номинации "Лучшие произведения для детей и подростков на русском языке" стал писательский дуэт из Алматы Елена КЛЕПИКОВА и Ксения ЗЕМСКОВА с произведением "Удивительный мир Красной книги». Это история о редких растениях и насекомых, животных и птицах Казахстана. За 10 лет авторыи написали около 20 книг, 8 из них опубликованы Победительницы не смогли присутствовать на мероприятии, но записали видеообращение. Выразили благодарность и отметили, что премия им.Ибрая Алтынсарина - единственная в Казахстане, посвященная исключительно детской литературе.

На протяжении пяти лет «Таза бұлақ» объединяет писателей, библиотекарей, педагогов и читателей – всех, кто верит в силу слова и живую энергию казахстанской прозы. Это не просто сборник, а отражение времени, в котором запечатлены наши чувства, надежды и судьбы. Каждая книга обладает своим сердцем и неповторимой душой.

В книгу вошли произведения автора из Костаная Марии Шило ("Странные сказки"), а также Лидии Сыздыковой ("Легендарный Таракан Чик"), Елдоса Токтарбая ("Менің әлемім"), Елены Пономаренко ("Наша Юлия") и т. д.

- Я безмерно рада, что конкурс находит отклик в сердцах читателей и способствует появлению новых книг, - сказала лауреат областных, республиканских и международных литературных конкурсов, участник международных поэтических фестивалей Александра СУСЛОВА. - Думаю, это и есть счастье. Ведь в любом государстве, независимо от экономических, политических и социальных вопросов, главной национальной идеей является воспитание будущего поколения, которое будет нести в себе традиции прошлого и видеть перспективы развития общества. Подобная идея может быть реализована разными способами: в семье, в школе и через книгу – машину времени, позволяющую понять прошлое и увидеть настоящее. Обращаясь к библиотекарям, я хочу поздравить вас с прошедшим праздником и напомнить слова Дмитрия Сергевича Лихачева: "Вы, библиотекари, – главные люди в государстве, потому что через вас, через ваши руки, через книги развиваются дети и познают этот мир". Не случайно Лихачев назвал библиотеку "аптекой для души".

