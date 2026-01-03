Новый год для каждого означает что-то свое. Для одних - это тлеющая искра веры в чудо, для других - семейные ритуалы: любимые фильмы, проверенные поколениями блюда и елка, пахнущая хвоей и мандаринами. А что думают об этом костанайцы? Мы собрали несколько искренних историй.

Ажар АЛИМБАЕВА: «Даже кулек конфет был сокровищем»

Ажар Алимбаева с дочерью Балкенже

- Будучи ребенком, я искренне верила в Деда Мороза, родители поддерживали эту веру. Самым ярким чудом для меня было, когда в школу приходил Дед Мороз с мешком. Он запускал руку внутрь мешка, шуршал обертками. И даже самый простой целлофановый кулек, наполненный конфетами, в тот момент казался бесценным сокровищем. Традиции в нашей семье смешанные. Так как мы казахи, на праздник основным блюдом является бешбармак. Салаты оливье и прочие блюда с советских столов я не готовлю. А вот моя мама в канун Нового года готовит огромные тазы и оливье, и винегрета.

Легендарную «Иронию судьбы» Ажар смотрела лишь раз, а вот новогодние комедии и «Один дома» - фавориты. Елку дома не наряжают, но в волшебстве детям не отказывают: водят на всевозможные утренники и дарят подарки.

Татьяна КРЕТИНИНА: «Дед Мороз, спустись через трубу!»

Татьяна Кретинина с супругом Александром

- Сладкая сила предвкушения, подарок под елкой после боя курантов. Однажды это была кукла. Целый год мечтала, представляла: большие глаза с длинными ресничками и густые волосы, чтобы можно было заплетать косички. И, конечно, кукла появилась! Для меня это было доказательством: Дед Мороз существует. На праздничном столе у нас обязательно есть салат оливье, голубцы и еще любим готовить манты. Обязательный фильм - «Один дома». Дети предпочитают смотреть советские новогодние мультфильмы.

В детские годы Татьяна была убеждена: настоящий Дед Мороз должен проникнуть в дом через печную трубу, как в старых сказках. И кажется, где-то в глубине души это убеждение живо до сих пор.

Карлыгаш АБЕНОВА: «Протест Снежинки, или Как стала королевой»

Карлыгаш Абенова: «Урок поддержки - самое большое родительское чудо»

- Тогда зима была другой, морозная и с крепкими сугробами-тоннелями. Дети вырезали снежинки из бумаги и клеили на стекла. В селах на подоконниках почему-то всегда стояла соль. А в кульках, которые дарили на утренниках, главным сокровищем был не мандарин (редкость!), а шоколадная плитка. Но самый интересный эпизод - моя история о костюме. В семь лет я твердо решила быть Снежной королевой. Мама сшила красивое платье. Но на школьном утреннике меня записали в Снежинку и вручили соответствующий приз - маленького пупсика. Я подошла к жюри, слегка нахмурила брови и, положив перед ними эту куклу, строго заявила: «Я не Снежинка!» Родители, узнав о протесте, не стали ругать. Мама повела меня в магазин и купила подарки: скакалку, пластилин и карандаши. Это было ее тихое: «Я вижу в тебе королеву». Урок поддержки - самое большое родительское чудо, оставшееся в моей памяти навсегда.

Юлия СИЗУХИНА: «Медведь мечты, который нашелся в 40 лет»

Юлия Сизухина: «Сейчас знаю, мечты не всегда сбываются сразу»

Рассказ Юлии - о том, как детская вера трансформируется, но не умирает.

- В моем детстве Новый год начинался с тихого шороха в коридоре, когда папа приносил елку. Она всегда казалась огромной, пахла морозом и лесом, и дом сразу наполнялся каким-то особенным, сказочным ожиданием. Мы украшали ее простыми игрушками, мишурой, а я украдкой заглядывала под ветки, так как там всегда было множество новогодних кульков. Мечтала о большом плюшевом белом медведе и стеклянном шаре, внутри которого - снежный город, олени и Дед Мороз. Верила в Деда Мороза. Прошли годы. Детские мечты перестали быть детскими, появились другие цели и желания. Сейчас знаю: мечты не всегда сбываются сразу. Детская мечта осуществилась в 40 лет, и это стало настоящим чудом, взрослым, но от этого не менее волшебным. Теперь у меня есть огромный белый медведь и стеклянный шар с Дедом Морозом внутри.

Юлия празднует Новый год, не потому что так надо, а потому что хочет верить в чудеса. Снова новогодний стол, подарки под елкой, мигающие огоньки и разноцветные шары. Несмотря на разнообразие новогоднего меню и тысячи рецептов салатов, царицей стола является сельдь под шубой, а фишкой - нежнейшие перепелки в ароматном вишневом кисло-сладком соусе. Для полноты новогодних ощущений предпочитает и рекомендует смотреть сказку «Морозко». А чтобы точно поверить в Деда Мороза, советует окунуться в просмотр фильма «Полярный экспресс». Она знает: верить в чудо и исполнение желаний нужно, потому что они правда сбываются. Иногда - под елкой, а иногда - просто в нужный момент жизни.

Виталий ГОРБОНОС: «Мопед в картонной коробке, который все не приходил»

Виталий Горбонос: «Удивительное состояние и ощущение радости в ожидании какого-то волшебства»

Виталий описывает сам момент ожидания как главное волшебство.

- Деда Мороза я представлял себе мощным, с посохом, с огромным мешком, в котором - нескончаемое количество подарков, - смеется он. - А мечтал о мопеде, особенно, когда увидел мопед у друга. Нет, это была вовсе не зависть. В воображении возникал образ: мы с другом рассекаем пространство на мопедах, он на своем, а я на своем. Приходил домой и ждал чуда - под елкой стоит мопед в картонной коробке, перевязанной ленточкой. А его все не было и не было. Удивительное состояние и ощущение радости в ожидании какого-то волшебства. Ежедневное предвкушение, это сладкое «а вдруг?» и было самым настоящим, чистейшим восторгом новогоднего чуда.

Позже ему подарили велосипед.

Евгений ДЕМИДОВИЧ и его детская мечта о пятистах эскимо

Евгений Демидович в образе Деда Мороза

- Однажды в детстве я попросил у Деда Мороза подарить мне пятьсот штук мороженого эскимо. А он мне сказал, что подарит, если мама разрешит. Мама не разрешила... И тогда Дед Мороз подарил мне мешочек с конфетами в виде цветных камушков. Я съел все конфеты, с тех пор терпеть их не могу... Хорошо, что он не подарил мне мешок с эскимо! Думаю, после пятисотой палочки я бы возненавидел и мороженое, - рассказал Евгений

И прочел стихотворение собственного сочинения:

Нетерпеливо Новый год

Спешит к нам в гости, час свой ждет он...

А Старый год уже сдает,

Он стар и слаб - ни йод, ни йоту

Не изменить ему уже...

Фужеров линии все уже...

«Иронии судьбы» сюжет

И гусь рождественский на ужин...

Евгений Викторович признается, что в его семье к новогоднему меню относятся с особым трепетом. Блюд на праздник всегда довольно много. Традиция начинается с обязательного салата оливье, а заканчивается чем-то основательным и торжественным - фаршированной птицей или рыбой. Фильм «Ирония судьбы», считает он, актуален всегда. И именно его рекомендует посмотреть костанайцам в эту новогоднюю ночь.

От автора: Так из чего же состоит волшебство?

Капелька детской веры, даже если ей много лет. Горсть неувядающих традиций - будь то бешбармак, пельмени либо винегрет. Обязательно добавить общий семейный ритуал вроде просмотра «Один дома». И главный ингредиент - умение ждать, надеяться, верить. Ждать подарка под елкой, исполнения мечты (хоть до 40 лет), просто праздника - теплого и настоящего.

С Новым годом! Пусть в вашем доме сбудутся все самые важные «вдруг».

Фото автора