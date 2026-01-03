В областном центре стало уже хорошей традицией проводить в конце и начале года легкоатлетические забеги. И если традиции провожать уходящий год участием в пробеге «Новогодняя карусель» исполнилось уже 36 лет, то традиция встречать Новый год на бегу еще очень молода.

Впервые в первый день января любители бега и поклонники скандинавской ходьбы Костаная вышли на старт популярного в мире забега, именуемого «Забегом обещаний», в 2020 году.

Дистанция этого забега в метрах соответствует наступающему году, и в первый день января этого года она составила 2026 м. А место и время старта «Забега обещаний» в Костанае неизменны - в 12:00 1 января в Центральном парке у памятника А.Байтурсынову.

Предстартовый хоровод

«Забег обещаний», в котором в этом годе приняли участие свыше 150 человек в возрасте от пяти до 70 лет, не имеет победителей и проигравших. Вернее, победителем становится каждый, кто нашел в себе силы оторваться от новогоднего стола, добрался до центра города и, написав на специальном нагрудном номере обещание самому себе на предстоящий год, преодолел магические метры, причем независимо от показанного времени. А обещания у всех, хотя и были разными, но сводились в основном к здоровому образу жизни, достижениям в учебе, каким-то реальным жизненным целям.

Для лыжников Ольги Сагимбаевой и Сергея Салая любой зимний старт в радость

К примеру, заместитель директора ТОО «ДЕП» по производственной части Александр Смирнов, который становился призером Кубка мира по скандинавской ходьбе, пообещал проходить в этом стиле каждый месяц по 300 км. Курманай Исергепов, являющийся одним из инициаторов «Новогодней карусели» и главным судьей ежегодных серий стартов на президентской мили, бежавший наравне со всеми несмотря на травму ноги, обещал и дальше организовывать пробеги в Костанае. А председатель Костанайского союза единоборств и руководитель спортивного клуба рукопашного боя «ЖасУлан» полковник полиции в отставке Юрий Щур считает, что занятия спортом - путь к здоровью, написав на номере «Жить, чтобы бегать! Бегать, чтобы жить!». При этом разминку перед бегом он проводил с акцентом на руки - все-таки мастер спорта по рукопашному бою. Перед стартом участники прошлых забегов делились тем, как они шли в течение года к своей сбывшейся мечте.

Ну а какой же забег без символа года!

А так как забег проходил сразу же после новогодней ночи, то многие участники бежали в костюмах, самыми популярными из которых были «Деды Морозы» и «Снегурочки», а также различные зверушки и сказочные персонажи. Традиционно одним из «Дедов Морозов» был и представитель «Нашей газеты» Константин Рашевский, успевавший как всегда делать и фоторепортаж и записывать видео с интересными моментами забега. Пока кто-то писал свое обещание, кто-то уже разминался, а перед самым стартом все закружились под музыку в хороводе вокруг еще одного из «Дедов Морозов» - главного идейного вдохновителя «Забега обещаний» мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, победителя Кубка мира по скандинавской ходьбе Романа Мулюкова, скрывавшего под густой сказочной бородой свои волнения, неизбежно сопровождающие организаторов массовых мероприятий.

Курманай Исергепов и Серик Ахметбеков с гостем из Астаны Бауржаном Баймукановым

В числе участников «Забега обещаний» были члены физкультурно-оздоровительной лиги «Жуйрик» и клуба «Бег в радости самопревосхождения» - «Run in Joy», представители Школы бега «Neroznak_Team» и велосообщества «Костанай». Всех их объединила любовь к бегу. Среди участников были и семейные пары, и таких было немало. Так, шестикратный чемпион мира и 21-кратный чемпион Азии по легкой атлетике среди мастеров Сергей Поликарпов сразу после финиша стал искать глазами свою вторую половинку мастера спорта СССР по конькобежному спорту, а также многократного призера ветеранских чемпионатов континента по легкой атлетике Елену Гичёву, бежавшую в костюме самого красивого гриба, со словами: «Где же моя мухоморушка?»

Юрий Щур традиционно бежал в костюме Деда Мороза

А еще одна семейная пара образовалась сразу после забега - Бахтияр Кужантаев сделал предложение руки и сердца Анжелике Литвиновой. Оба вначале полюбили бег, занимаясь в Школе бега «Neroznak_Team», а затем и друг друга, пообещав делить вместе все старты и финиши не только в спорте, но и в жизни. И обещание на номере Анжелы «Быть счастливой», похоже, выполнено. И все пробежавшие в начале года 2026 метров еще раз убедились, «Забег обещаний» - магический забег, помогающий его участникам самим исполнять свои мечты и являющимся местом встречи друзей.

Человек-паук обещал быть в этом году «мо-о-ощным», но добрым

После финиша состоялось вручение памятных медалей с символикой наступившего года. А чем это не повод продолжить фотосессию! Кстати, обладателями таких же медалей стали и бегуны еще в нескольких городах республики, зарегистрировавшиеся на нашем забеге и пробежавшие одновременно с костанайцами дистанцию онлайн.

К старту готовы все!

А в Центральном парке Костаная еще долго никто расходился, и новогодняя беговая сказка продолжалась. К участникам завершившегося забега, которые были единодушны во мнении, что такое начало года - лучшее, с любопытством присоединялись прохожие, пришедшие сюда отдохнуть от новогодней суеты и удивлявшиеся происходящим. И поздравление «С новым годом!» еще долго витало в морозном воздухе.

«Забег обещаний-2026» стартовал

Пользуясь моментом, участница прошедшего старта, тренер отделения лыжных гонок детско-юношеской спортивной школы Ольга Сагимбаева, привлекшая внимание во время «Забега обещаний» ярким костюмом, пригласила всех желающих на очередной старт - на этот раз на лыжную гонку. С целью популяризации зимних видов спорта, здорового образа жизни и развития массового спорта на лыжной базе ДЮСШ №3 (ул. Гашека 1а/1) 4 января в 12:00 состоится массовый лыжный забег в поддержку участников XXV зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Костанайскую область на Олимпиаде-2026 будут представлять два лыжника - мастера спорта международного класса Виталий Пухкало из Рудного и Наиль Башмаков из Костаная.

«Гюльчатай, личико-то открой!»

А руководитель клуба «Бег в радости самопревосхождения» - «Run in Joy» Дмитрий Каптел напомнил любителям бега, что началась выдача слотов на 8-й зимний трейловый ультрамарафон «Самопревосхождение», который пройдет в последний день зимы, 28 февраля, вблизи Костаная и будет включать в себя дистанции 11 км, 22 км и 45 км.

Снегурочки далеко от своих Дедов Морозов не убегали

И у каждого костанайца как всегда есть выбор: продолжить поход за здоровьем самостоятельно или в компании земляков.

Предложение руки и сердца

Фото автора