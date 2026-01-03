Пособия в Казахстане выросли: сколько и кому будут платить
3 января 2026, 14:31 | Государство
С 1 января 2026 года в Казахстане увеличились размеры некоторых государственных пособий. Сколько теперь будут получать казахстанцы, читайте в материале Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото
С 1 января в Казахстане увеличился месячный расчётный показатель (МРП) — с 3 932 до 4 325 тенге. Это базовая сумма, которую государство использует для расчёта пособий, штрафов и других социальных выплат.
Поэтому при росте МРП автоматически увеличиваются и выплаты, привязанные к нему.
Кроме того, правительство дополнительно увеличило размер некоторых пособий на 10 процентов.
Пособия на рождение ребёнка
Единовременные выплаты при рождении детей стали больше:
- на рождение первого, второго и третьего ребёнка пособие выросло с 149 416 до 164 350 тенге;
- на рождение четвёртого и последующих детей — с 247 716 до 272 475 тенге.
Пособия многодетным семьям
Увеличились и ежемесячные выплаты многодетным семьям. Их размер зависит от количества детей:
- для семей с четырьмя детьми пособие выросло с 63 030 до 69 330 тенге;
- для семей с десятью детьми — со 157 280 до 173 000 тенге.
Пособия для лиц с инвалидностью
Повышены выплаты для людей с инвалидностью всех групп:
- I группа — с 101 702 до 111 872 тенге;
- II группа — с 81 362 до 89 498 тенге;
- III группа — с 55 474 до 61 021 тенге.
Выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца
Кроме того, на 10 процентов увеличились социальные выплаты:
- по потере кормильца,
- по утрате трудоспособности.
Эти выплаты производятся из Государственного фонда социального страхования. Их размер рассчитывается индивидуально и зависит от:
- среднемесячного дохода, с которого уплачивались социальные отчисления за последние два года;
- степени утраты трудоспособности;
- количества иждивенцев;
- стажа участия в системе обязательного социального страхования;
- коэффициента замещения дохода.
Последние новости
03.01.26 15:25 Мадуро захвачен и вывезен из страны - Трамп
03.01.26 12:58 Синнабоны: стандарт и эксперимент. Что на вид, что на вкус - это всегда беспроигрышная выпечка
03.01.26 10:10 Проект «Ищу дом»: Больше «звоночки», чем охранники
03.01.26 09:00 Сохранилось у вас волшебство? Костанайцы - о вере в Деда Мороза, фильмах на 31 декабря и блюдах новогоднего стола
02.01.26 17:28 Манит в Манилу - город улыбок, контрастов и... металлоискателей? Что увидел там преподаватель из Костаная
02.01.26 16:23 У кого отключат свет в рождественскую неделю в Костанае?
02.01.26 15:15 Феодор МАЦУКАТОВ: Альпинисты поневоле
02.01.26 13:10 Из кюветов и снежных заносов вытаскивали автомобили спасатели в праздничные дни в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.