С 1 января в Казахстане увеличился месячный расчётный показатель (МРП) — с 3 932 до 4 325 тенге. Это базовая сумма, которую государство использует для расчёта пособий, штрафов и других социальных выплат.

Поэтому при росте МРП автоматически увеличиваются и выплаты, привязанные к нему.

Кроме того, правительство дополнительно увеличило размер некоторых пособий на 10 процентов.

Пособия на рождение ребёнка

Единовременные выплаты при рождении детей стали больше:

на рождение первого, второго и третьего ребёнка пособие выросло с 149 416 до 164 350 тенге ;

; на рождение четвёртого и последующих детей — с 247 716 до 272 475 тенге .

Пособия многодетным семьям

Увеличились и ежемесячные выплаты многодетным семьям. Их размер зависит от количества детей:

для семей с четырьмя детьми пособие выросло с 63 030 до 69 330 тенге ;

; для семей с десятью детьми — со 157 280 до 173 000 тенге .

Пособия для лиц с инвалидностью

Повышены выплаты для людей с инвалидностью всех групп:

I группа — с 101 702 до 111 872 тенге ;

; II группа — с 81 362 до 89 498 тенге ;

; III группа — с 55 474 до 61 021 тенге .

Выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца

Кроме того, на 10 процентов увеличились социальные выплаты:

по потере кормильца,

по утрате трудоспособности.

Эти выплаты производятся из Государственного фонда социального страхования. Их размер рассчитывается индивидуально и зависит от: