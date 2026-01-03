Новости

Пособия в Казахстане выросли: сколько и кому будут платить

3 января 2026, 14:31 |  Государство

С 1 января 2026 года в Казахстане увеличились размеры некоторых государственных пособий. Сколько теперь будут получать казахстанцы, читайте в материале Tengrinews.kz.

С 1 января в Казахстане увеличился месячный расчётный показатель (МРП) — с 3 932 до 4 325 тенге. Это базовая сумма, которую государство использует для расчёта пособий, штрафов и других социальных выплат.

Поэтому при росте МРП автоматически увеличиваются и выплаты, привязанные к нему.

Кроме того, правительство дополнительно увеличило размер некоторых пособий на 10 процентов.

Пособия на рождение ребёнка

Единовременные выплаты при рождении детей стали больше:

  • на рождение первого, второго и третьего ребёнка пособие выросло с 149 416 до 164 350 тенге;
  • на рождение четвёртого и последующих детей — с 247 716 до 272 475 тенге.

Пособия многодетным семьям

Увеличились и ежемесячные выплаты многодетным семьям. Их размер зависит от количества детей:

  • для семей с четырьмя детьми пособие выросло с 63 030 до 69 330 тенге;
  • для семей с десятью детьми — со 157 280 до 173 000 тенге.

Пособия для лиц с инвалидностью

Повышены выплаты для людей с инвалидностью всех групп:

  • I группа — с 101 702 до 111 872 тенге;
  • II группа — с 81 362 до 89 498 тенге;
  • III группа — с 55 474 до 61 021 тенге.

Выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца

Кроме того, на 10 процентов увеличились социальные выплаты:

  • по потере кормильца,
  • по утрате трудоспособности.

Эти выплаты производятся из Государственного фонда социального страхования. Их размер рассчитывается индивидуально и зависит от:

  • среднемесячного дохода, с которого уплачивались социальные отчисления за последние два года;
  • степени утраты трудоспособности;
  • количества иждивенцев;
  • стажа участия в системе обязательного социального страхования;
  • коэффициента замещения дохода.