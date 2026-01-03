Об этих щенках волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» уже рассказывали летом этого года, когда их нашли на одном из предприятий в районе ул. Складская в Костанае. Шесть щенков были покрыты битумом, некоторые - полностью. Сейчас они ищут новый дом и добрые руки.

Щенки активные, но боязливые. В центре «Надежды» их осталось пятеро

- Мы их забрали на свою территорию. Помню, как всем городом привозили моющие средства. Отмывали их сутки, - рассказала председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Трое находились в ветклинике. В итоге мы всех восстановили, потери не понесли.

Через время волонтеры обнаружили на том же месте еще троих, которые тоже были в мазуте, в итоге всего их было 9.

- Мы считаем, что они не могли увязнуть там самостоятельно, - отмечает волонтер. - Мог запутаться один-два щенка, но не все.

Четверо щенков уже нашли новый дом, остались пятеро. Они стерилизованные (кастрированные) и вакцинированные. Кличек им не давали.

- Им примерно 10 месяцев, - отмечает Лебединская. - По характеру они все активные, но боязливые. Остались более скромные. Щенки больше «звоночки», чем охранники. Особых условий содержания нет, у нас они живут в будке в вольере. В будущем их можно приучить и к цепи, а также содержать внутри дома или квартиры.

Чтобы забрать этих щенят или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-707-287-31-99 или в директ Instagram @hope_kst

Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ