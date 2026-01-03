Конечно, для тех, кто любит корицу. Ведь само название этих чудных булочек с кремом и происходит от английского cinnamon «корица» плюс латинское bone - «хорошо». Выпечка к тому же такая нарядная на вид, что ее не стыдно подать на праздничный стол или подарить друзьям.

Теплые синнабоны еще и пахнут так аппетитно

Наш Ночной Дозор опробовал два варианта синнабонов, следите за процессом. Для приготовления теста на этот раз использовал сырые дрожжи, то есть сначала сделал опару. Но раньше работал с сухими, поэтому даем этот более распространенный вариант.

- В теплом молоке растворите дрожжи + 1 ст. л. сахара, оставьте на 10 минут, - пишет он. - Добавьте яйца, оставшийся сахар, сливочное масло, соль. Постепенно вмешайте муку: тесто должно быть мягким, но не липким. Накройте и оставьте в тепле на 1-1,5 часа, тесто должно увеличиться в 2 раза. Тесто раскатайте до толщины около 5 мм, придавая форму прямоугольника. Смажьте маслом, посыпьте корицей, удобно это делать, используя небольшое ситечко с ручкой. Сверните плотный рулет, нарежьте на кусочки 4-5 см. Выложите в форму, оставляя между ними расстояние (примерно 2/3 от размера кусочков). Прикройте полотенцем и дайте подойти 20-30 минут. Выпекать при 180°C 25-30 минут до золотистого цвета.

Дальше - этап приготовления крема. Для него сливочный сыр, сливки и пудру взбить до гладкости. Когда булочки испекутся, их горячими покрывают кремом, чтобы он на них красиво таял.

- У нас дома не оказалось сливочного сыра, я взял творожный, добавил к нему сливок, получилось все отлично, - рассказал Дозор, - еще на этот раз мы решили часть синнабонов сделать с маком. Запарили его кипятком накануне. Распределяли на тесте вместе с маслом. Так что у нас два вида булочек получилось.

В общем, экспериментируйте и наслаждайтесь. Наша кулинарная рубрика желает вам именно этого в новом году.

Ингредиенты

Для теста: молоко - 250 мл (теплое), сухие дрожжи - 7 г (или 2 ст. л. сырых), сахар - 80 г, яйца - 2 шт., сливочное масло - 80 г (растопленное), мука - 600-650 г, соль - 0,5 ч. л.

Для начинки: сливочное масло - 100 г (мягкое), корица молотая.

Для крема: сливочный сыр - 200 г, сливки 20% - 100-150 г, сахарная пудра - 120 г.

Фото Ночного Дозора