"Соединённые Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны. Операция была проведена совместно с правоохранительными органами США", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп пообещал, что подробности будут сообщены позже - на пресс-конференции в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Она состоится в 11:00 по времени Вашингтона (21:00 по времени Астаны).

Отметим, последний пост Николаса Мадуро в Instagram был опубликован около 9 часов назад. В нём президент Венесуэлы сообщил, что принял Специального посланника председателя Си Цзиньпина по делам Латинской Америки и Карибского бассейна Цю Сяоци.

Также политик недавно публиковал Instagram истории. Под последним постом пользователи пишут комментарии: одни называют Мадуро лучшим президентом, другие задаются вопросом о том, куда пропал лидер страны после ударов США по объектам на территории Венесуэлы.

Конфликт США и Венесуэлы

Утром 3 декабря в столице Венесуэлы — Каракасе — прогремели взрывы. По данным СМИ, в южной части города после этого начались перебои с электричеством. Также сообщалось, что над городом низко летают самолеты и вертолеты. Известно, что на юге Каракаса расположена крупная военная база.

Позднее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по объектам на территории Венесуэлы, в том числе по военным объектам.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране режим чрезвычайного положения. В МИД Венесуэлы заявили, что страна подверглась военной агрессии со стороны США.

Как сообщает CBS News, удары по объектам на территории Венесуэлы последовали "после нескольких месяцев наращивания военного присутствия США в регионе: в Карибском море были размещены авианосец USS Gerald R. Ford и множество других военных кораблей".

В последние недели США захватили два нефтяных танкера у берегов Венесуэлы, нанесли смертоносные удары более чем по 30 лодкам, которые, по утверждению администрации, перевозили наркотики, а также атаковали то, что президент Трамп назвал "доковой зоной, где загружают лодки наркотиками".

Администрация Трампа обвиняет Мадуро в наркоторговле и сотрудничестве с бандами, признанными террористическими организациями, что сам Мадуро отрицает. В канун Рождества Дональд Трамп отказался уточнить, какова его конечная цель, однако предупредил, что если Мадуро "решит играть жёстко, это будет последний раз, когда он сможет себе это позволить".

На этой неделе Мадуро заявил, что открыт к переговорам с США по вопросам наркоторговли, нефти и миграции "где угодно и когда угодно".



