В Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте разработали национальный стандарт, который впервые устанавливает требования к противогололедным материалам, применяемым в пределах населённых пунктов. Документ направлен на повышение безопасности пешеходов и транспорта в зимний период, а также на снижение негативного воздействия реагентов на окружающую среду, сообщает пресс-служба Минтранспорта.

До настоящего времени в стране действовал стандарт "Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования". Однако его область применения ограничивалась автомобильными дорогами общего пользования и не учитывала особенности городской инфраструктуры улиц: тротуаров, остановок и пешеходных переходов. Как отметили специалисты, использование стандартных реагентов в таких условиях могло повышать травмоопасность, ускорить разрушение покрытий и элементов благоустройства, а также оказывать негативное влияние на здоровье людей и домашних животных.

Согласно нормам Экологического кодекса РК, в пределах населённых пунктов запрещается применять поваренную соль для борьбы с гололёдом из-за её вредного воздействия на почву, растения и экосистему. КаздорНИИ разработал новый национальный стандарт, который определяет допустимые виды, свойства и показатели качества противогололёдных материалов, безопасных для городской среды. Документ создан на основе анализа международных практик и накопленного опыта зимнего содержания дорог в стране.

"Его внедрение позволит повысить эффективность мероприятий по борьбе с зимней скользкостью, исключить применение небезопасных реагентов и унифицировать подходы к закупкам по всей стране", – отметили в институте.

В КаздорНИИ подчеркнули, что разработка стандарта направлена на повышение безопасности и снижение аварийности дорожного движения.

