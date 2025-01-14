Когда вы последний раз видели зиму в городе белой? Снегоуборочная кампания всегда приводила к грязи на дорогах, но в этом году она прямо-таки окрасила Костанай в чёрный.

Чем посыпают дороги, зачем это делают так часто и почему не убирают образовавшуюся снегогрязь сразу? На эти вопросы сегодня, 14 января, ответил заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ акимата Костаная Станислав ЛОБАНСКИЙ на встрече с журналистами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Костанаец под ником daniyar_lawyer опубликовал в "Инстаграм" видео с грязью на улицах города, проблема нашла отклик у множества сограждан. Автор пишет, что он обратился в полицию с требованием составить протокол по статье 631 КоАП РК («Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог»). И отмечает: около 10 дней в Костанае улицы оставались практически чистыми, никакой срочной обработки не требовалось, но подрядные организации начали активно посыпать дороги, что и привело к грязи. Цитата из публикации: "Эти действия создают массу неудобств. Грязь с колёс машин попадает в дома, магазины, на обувь и одежду. Это не только доставляет дискомфорт, но и ведёт к лишним расходам - приходится чаще мыть автомобили, чистить обувь и ремонтировать вещи".

- Город не белый, город чёрный, - задали вопрос на брифинге. - От чего? Это же не от соли... Всё КЖБИ засыпали, там видно, что засыпали конкретно землёй. Это даже не песок, его песком сложно назвать. Песок рыжий, жёлтый, а дороги у нас чёрные и тротуары чёрные. Чем обрабатывают?

- Бывает, обрабатываем противогололёдным кристаллическим реагентом, - ответил Лобанский. - Чтобы быстрее реакцию дала, соль мешают с песком. Но грязью не посыпают. Возможно, это с летнего периода осталось.

- То есть, летом плохо так убирали?



- Как бы оно ни было, всё равно грязь образуется. Дождь идёт, вблизи дороги есть газон, оно просто смывается с газона на дорожное полотно.

- Сейчас мороз на улице, всё замёрзло. Грязь не может появиться из ниоткуда. Машины у нас тоже замёрзшие. Грязь не топится - газон замёрзший. Явно не песком посыпают. Это, может быть, земля используется?

- Нет. Обычный речной песок. Землю никто не использует.

- Почему он тогда чёрного цвета?

- Не подскажу вам.

По словам заведующего сектором, предписание сыпать реагенты отделу ЖКХ даёт полиция - чтобы гололёд не привёл к авариям.

- Делали ради интереса - просто не обрабатывали, когда снег шёл, - привел пример Лобанский. - Это всё укатывалось на проезжей части, на перекрёстках, шишки образовывались. Столько потом нареканий...

- А чистить снег?

- Оно же всё равно укатывается.

- У нас зима мягкая, очень мало осадков. Техника не справится без песка? У нас же нет стойкого гололёдного покрытия. Обычная, чистая зима. Насколько целесообразно засыпать весь город грязью? Это ещё не снегопад, чтобы он там укатывался.

- Это делается во избежание укатывания, заранее. В 2 часа ночи будет снег идти - его вечером уже будут посыпать.

Станислав Лобанский



По словам заведующего сектором благоустройства, снегогрязь после посыпания дорог вывозят на специализированные полигоны. Корреспондент "НГ" спросил, можно ли очищать дороги после обработки чаще?

- Эту работу по вывозу можно делать только ночью. Сейчас поставьте технику - просто движение перекроется. Сколько уже аварий происходит, потом наши подрядные организации виноваты, - ответил Лобанский.

Журналисты привели данные о коррозии на машинах и разъедании обуви от некоторых реагентов. Заведующий сектором благоустройства заверил, что на все смеси у отдела ЖКХ есть сертификаты, согласно которым вреда они не приносят.

- В прошлом году был жуткий гололёд. В этом году его нет. Для чего так сильно посыпают? В прошлом году он был - никто ничего не посыпал. В этом году в связи с прошлым годом, видимо, закупили и некуда его делать. И сыпят и сыпят. Сколько можно?

- Вам кажется так, что сыпят и сыпят.

А готовы ли вы пожертвовать "белой зимой", если это действительно вынужденная издержка для безопасности на дорогах?

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