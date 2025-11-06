Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило признаки недобросовестной конкуренции в деятельности АО "Евразийский Банк", передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Фото Depositphotos

Как говорится в распространённом сообщении, в Агентство поступили жалобы на то, что при оформлении автокредита клиентам предлагалось заключить договор КАСКО только с аффилированной страховой компанией АО "СК Евразия". Анализ показал, что более 98 процентов автокредитов в 2024 году были выданы именно с этим страховщиком.

"Проведённый Агентством анализ страховых продуктов показал наличие на рынке других страховых компаний, предлагающих более выгодные условия страхования. Действующее законодательство запрещает ограничивать заёмщиков в выборе страховой организации", - сообщили в АЗРК.

В Агентстве добавили, что по результатам проверки банк "добровольно признал наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства и принял меры по их устранению".