Аким одного из городов Актюбинской области покончил с собой

22 декабря 2025, 14:01 |  Происшествия

Аким города Темир Еркин Далмагамбетов совершил суицид. Информацию подтвердили в департаменте полиции Актюбинской области, сообщает Informburo.kz.

Фото:gov.kz

Ранее некоторые СМИ сообщили, что аким города Темир Еркин Далмагамбетов был найден мёртвым во дворе своего дома. Трагедия произошла вечером 20 декабря.

"По факту суицида проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются", – говорится в сообщении.

Иную информацию не разглашают в интересах следствия.

Еркину Далмагамбетову было 46 лет. Пост акима Темира он занимал с 3 июня 2024 года.