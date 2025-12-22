Аким одного из городов Актюбинской области покончил с собой
22 декабря 2025, 14:01 | Происшествия
Аким города Темир Еркин Далмагамбетов совершил суицид. Информацию подтвердили в департаменте полиции Актюбинской области, сообщает Informburo.kz.
Фото:gov.kz
Ранее некоторые СМИ сообщили, что аким города Темир Еркин Далмагамбетов был найден мёртвым во дворе своего дома. Трагедия произошла вечером 20 декабря.
"По факту суицида проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются", – говорится в сообщении.
Иную информацию не разглашают в интересах следствия.
Еркину Далмагамбетову было 46 лет. Пост акима Темира он занимал с 3 июня 2024 года.
Последние новости
22.12.25 17:14 Погода в Костанайской области: метели, гололёд, туман
22.12.25 15:01 Против газификации дачных домиков высказался аким Костаная
22.12.25 12:45 «Тепло есть, света нет» - 40 семей остаются без электричества после пожара в многоэтажке Костаная
22.12.25 11:44 Грузовик с лошадьми замерз на трассе в Костанайской области
22.12.25 09:07 Токаев принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе
21.12.25 13:53 «Народный гаишник»: Сбивают сразу после моста
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.