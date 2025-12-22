275 технических условий выдали в этом году костанайцам на газификацию дачных домиков, а 85 уже подключили. «Это ни в какие ворота не идет», - прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. По его данным из 12 000 дачных домиков около 1 000 используются в качестве места постоянного жительства. В этой тысяче - 51 семья из социально уязвимых слоем населения.

Фото из архива "НГ"

- Этот вопрос сейчас всплыл, по-другому я никак не могу сказать, - сказал аким. - У нас всегда проблема с дачными домиками: то коллектор прорвет, то там пожары. У нас в 2023 году на дачах было 48 пожаров, погибло 5 человек. Причина простая - пожарные машины не могли вовремя подъехать к домикам. Я к чему это? У нас в законе прописано, что дачные общества работают сезонно, и домики не предусмотрены для круглогодичного проживания. А в 2019 году разрешили прописку на дачах, и как будто был дан старт, чтобы можно было проживать. Это неправильно! Люди говорят, что им жить, кроме как на даче, негде. Ну тогда завтра люди в гаражных обществах начнут селиться. А если газовые трубы начнут тянуть в гаражи?

Жундубаев сказал, что нужно дать правовую оценку выданным техническим условиям. Поручил своим заместителям изучить вопрос и при необходимости подготовить письма законодателям за подписью как главы города, так и акима области. Или изыскать возможность, чтобы акимат сам мог запретить газификацию дачных обществ.

- Говорят, что есть какое-то противоречие в законодательстве, и газовики теперь говорят: это госуслуга и они не могут отказать людям, - отметил глава города. - Почему об этом раньше не говорили? Потому что с нами этот вопрос никто не согласовывал. Мы писали письмо всем коммунальным службам, чтобы они с нами согласовывали. Но никто этого не делает, потому что нет такого требования в законе.

Аким обратился к тем, кто подключает дачи к газовым трубам, с призывом остановиться.

- Чем отличается дачные домики от ИЖС? - возмущался Жундубаев. - Свет там и так есть. Завтра люди попросят там асфальт уложить. Для чего нам генеральный план и план детальной планировки города? Частный сектор в Кунае, куда потратили огромные силы и финансирование, для чего мы его делаем? Я так понимаю, что коммерческим организациям без разницы, какие дома подключать Лишь бы деньги платили. А вы представляете, если из-за этих труб произойдет пожар или хлопок? Это ведь опасность большая. Потушить его при сильном ветре будет почти невозможно. Туда и так скорая не может проехать. Вспомните пожар 9 мая 2022 года на ул. Набережной. Это был фактически центр города. Представьте, что будет в случае ЧП на дачах.