Пожар произошел сегодня, 9 мая, на ул. Набережной, в районе тупика Пролетарский. Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДЧС по Костанайской области, первое сообщение о возгорании поступило в 17.23.

Горели камыши и несколько частных домов.

- Мы были дома, когда пожар начался со стороны Тобола, - сообщила жительница дома № 98 по ул. Набережной Зинаида ДЕЙНЕГА. - Ветер сильный пошел, мы даже не успели отреагировать. Камыш горел с такой силой, что сам можешь сгореть. Позвонили пожарным, но приехала только одна машина. Дома у нас старые, загорелись быстро. Только документы успели схватить. Детей в доме не было, собачку успели отвязать. А кролики и другая живность остались. Мы в чем были, в том и выбежали. Пожарные очень долго ехали. У нас 7 человек в доме живут, но были только двое.

- Мы ушли рано, в парке были. Увидели дым и побежали сюда, - добавляет Галина ДЕЙНЕГА. - Звонили бабушке, она не отвечала, мы запаниковали.

Фотокорреспондент"НГ" прибыла на место в 17:50. Там уже были сотрудники полиции, которые пытались оградить зону ЧП. Один из местных жителей с криком "У меня там жена" смог прорваться к горящему дому и скрылся в дыму. Полицейские бросились за ним.

Пожар был настолько сильным, что пепел разносило по соседним улицам. У пожарных машин заканчивалась вода, они уезжали и возвращались.

Местные жители пытались спасти свои дома, поливали их из шланга водой.

Позже на место приехал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ вместе со своими заместителями Саятом Шаймуруновым и Мейрамом Сокитбаевым. Также приехал заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов.

Местные жители пытались поговорить с акимом города. Они кричали, что машин недостаточно и пожарные не справляются с огнем.

- Вы, пожалуйста, успокойтесь, сейчас разберемся, - отвечал Жундубаев.

- Час назад я звонила пожарным, мне сказали, что работают 30 машин. Где они? - спрашивала женщина.

В пресс-службе ДЧС "НГ" прокомментировали:

"9 мая в 17:23 на окраине Костаная произошло загорание камышовой растительности вдоль реки Тобол с мгновенным переходом огня. В результате порывистого ветра огонь перешел на близ расположенные жилые дома и надворные постройки частного сектора по ул. Набережной.

Огнем был уничтожено 11 жилых домов, 6 хозяйственных построек и 4 автомобиля (из них 1 грузовой), 2 жилых дома частично повреждены пожаром, общая площадь строений составила 1 000 кв. м (площадь по горению камыша около 1,5 га).

Тушение пожара затруднялась из-за порывистого ветра и сильного задымления, а также смежно расположенных жилых домов и надворных построек друг к другу. Жертв и пострадавших нет, проведена эвакуация населения по ул. Набережной в количестве в количестве 25 чел (из них 5 детей).

Акиматом г. Костанай для расселения жильцов подготовлен один пункт временного размещения в профилактории «Дружба», (20 койко мест, с организацией питания).

Пожар локализован в 20:15, ликвидирован в 21:24. В тушении было задействовано сил и средств: ДЧС (14 ед. техники и 85 чел личного состава), организован подвоз воды коммунальными службами г. Костанай (6 ед. техники и 9 чел.). АО «КТЖ (1 ед. и 3 чел).

Причина и ущерб устанавливается".

Вечером акимат Костаная попросил пострадавших от пожара обращаться за помощью в службу iKomek по телефону 109.

Фото Ксении РЕБИК