С 1 января 2026 года в Казахстане меняются правила для индивидуальных предпринимателей, работающих на специальных налоговых режимах. В Комитете государственных доходов предупредили: если не подать специальное уведомление, предпринимателей автоматически переведут на общий налоговый режим, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Речь идет об ИП, которые работают на упрощенной декларации, с фиксированным вычетом или на розничном налоге. Даже если предприниматель уже много лет находится на упрощенке, в 2026 году ему все равно нужно будет подтвердить свой налоговый режим.

Эксперты обращают внимание на важный риск: многие предприниматели могут решить, что раз они уже работают на упрощенной декларации, то никаких действий от них не требуется. Однако с введением нового Налогового кодекса действующий налоговый режим не сохраняется автоматически — его нужно подтвердить заново.

Для этого необходимо подать уведомление о переходе на упрощенную декларацию. Сделать это можно будет с 1 января 2026 года.

Крайний срок - 1 марта 2026 года

Если предприниматель не подаст уведомление до этой даты, налоговая автоматически сочтет, что он работает на общеустановленном режиме налогообложения. При этом будет считаться, что переход на общий режим произошел задним числом - с 1 января 2026 года.

Проще говоря: у предпринимателей есть только январь и февраль, чтобы подать уведомление. Если за эти два месяца ничего не сделать, упрощенный режим снимут автоматически - без отдельных предупреждений.

Как подать уведомление

В Комитете государственных доходов ранее сообщали, что уведомление можно будет подать в электронном виде через онлайн-сервисы налоговых органов.

При этом подробный порядок подачи, а также конкретный электронный сервис, через который будет приниматься уведомление, налоговые органы пообещали разъяснить дополнительно.

Как правило, подобные уведомления подаются через электронные сервисы КГД с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Предпринимателям рекомендуют внимательно следить за официальными разъяснениями налоговых органов после вступления в силу нового Налогового кодекса и не откладывать подачу уведомления.