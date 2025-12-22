На помощь застрявшему в эти выходные на дороге большегрузному автомобилю пришли спасатели. Из-за сильных морозов у грузовика, ехавшего из Аркалыка в Астану, замерз топливный фильтр.

- В прицепе грузового автомобиля находились 45 лошадей. Спасатели города Аркалык Костанайской области оперативно прибыли на место происшествия, оказали необходимую техническую помощь и обеспечили меры безопасности, - сообщает пресс-служба МЧС. - В результате ситуация была стабилизирована.

Водитель грузовика рассказал, что спасатели привезли оборудование для ремонта автомобиля, а также корм для лошадей.

Угрозы для транспортного средства и перевозимых животных не возникло.

Сотрудники МЧС рекомендуют перед выездом на дальние расстояния в неблагоприятных погодных условиях заранее уточнять официальную информацию о состоянии автодорог и тщательно проверять техническое состояние транспортных средств.