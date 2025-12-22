По прогнозам синоптиков, во вторник, 23 декабря, на севере, юге и западе области ожидаются снег, метель, гололёд, на юге и востоке - туман. В среду, 24 декабря, снег, метель и гололёд прогнозируются на территории всей области, а туман накроет север, восток и запад.

Село Федоровка /Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае во вторник снег, метель, гололёд, в среду - снег.

- Во вторник ночью ожидаем на большей части территории области 7-12, на востоке 17 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет -1…-6 °С, а на востоке -9 °С. В среду ночью ожидаем 5-10 градусов ниже нуля, днём термометры покажут -2…-7 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -10…-12 °С, днём -4…-6 °С. В среду: ночью -8…-10 °С, днём -2…-4 °С.

Ветер в ближайшие два дня ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и востоке области.