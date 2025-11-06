Министерство здравоохранения опубликовало обновленный перечень социально значимых заболеваний, из которого исключили сразу несколько распространённых диагнозов, передаёт корреспондент TengriHealth.

Что произошло

Минздрав опубликовал изменения в приказ "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний", который начнёт действовать с 1 января 2026 года.

Перечень социально значимых заболеваний:

Туберкулез. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени. Злокачественные новообразования. Психические, поведенческие расстройства (заболевания). Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев). Орфанные заболевания. Дегенеративные болезни нервной системы. Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы. Эпилепсия. Цереброваскулярные болезни (инсульты) (в течение 1 года).

Что изменилось

С 1 января 2026 года в список социально значимых не будут входить четыре группы заболеваний: сахарный диабет, ДЦП, ревматизм и системные поражения соединительной ткани (это, к примеру, системная красная волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит и синдром Шегрена).

Вместо с тем в перечень добавили инсульты в первый год после перенесённого заболевания и эпилепсию.

Напомним, в конце лета Министерство здравоохранения сообщило, что сахарный диабет переведут из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в пакет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это значит, что попасть к врачу или получить бесплатные лекарства смогут только пациенты, у которых есть страховка. Раньше таких ограничений не было.

Новость возмутила пациентов. Они стали записывать эмоциональные видео, опасаясь, что останутся без поддержки государства. В Минздраве сразу же заявили, что казахстанцам продолжат помогать. А 96 процентов людей с этим сахарным диабетом застрахованы в ОСМС и любом случае получат весь пакет медуслуг.

На тот момент никто из чиновников не говорил напрямую, что сахарный диабет исключат из перечня социально значимых заболеваний. Теперь же это произошло официально.

В чем риски

По данным электронной регистрационной диспансерной базы на 2025 год, на которые ссылается Минздрав, в Казахстане зарегистрировано 535 033 пациента с сахарным диабетом, из них:

504 456 человек (95 процентов) — с диабетом 2-го типа;

30 577 человек — с диабетом 1-го типа, из которых 5 625 — дети до 18 лет.

Как ранее объяснял директор общественного фонда "Диабетический родительский комитет" Руслан Закиев, который добивался отмены этого решения, сахарный диабет 2-го типа считается управляемым диагнозом и во многом зависит от образа жизни пациента. Адекватные физические нагрузки и изменение привычек питания - часть лечения таких пациентов. Но проблема в том, что сахарный диабет нередко появляется у людей с лишним весом.

Закиев говорит, что зачастую правильное питание и физическая активность уже мало что меняют. Сахарный диабет 2-го типа в Казахстане, как и во всем мире, выявляют уже на фоне серьезных осложнений, для лечения которых нужно подключать качественную лекарственную терапию. Только при сочетании этих факторов можно рассчитывать на результаты. А лишая пациентов лекарств, мы рискуем получить еще больше осложнений.