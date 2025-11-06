Умение быть гибким, гражданская позиция или расчёт на конечную выгоду? Новость на фоне обычной повестки с коммунальной грызнёй нетипична: перед открытием развлекательного заведения его владельцы благоустроили прилегающую территорию и открыли её для общего пользования жильцов соседних домов.

Здесь когда-то была котельная

Когда-то это была котельная, потом – спортзал и много чего ещё. Долгое время пространство вокруг являло собой свалку со всеми неизбежностями: гражданами асоциальной наружности и довольно подозрительными персонажами, которые, как казалось, пытались то ли что-то спрятать в завалах, то ли, наоборот, отыскать.

Но когда в пустовавшей «коробке» из кирпича начали строить заведение, жильцы подняли шум: нас хотят лишить покоя и деревьев, а нашу канализацию затопят – ресторан же потребляет много воды.

- В домовом чате раньше по поводу стройки чуть ли не маты писали, - заметил Женис МОЛДАБАЕВ, житель дома № 2 "А" по ул. Шакшак Жанибека, – а сейчас там благодарности. Раньше самый главный вопрос у жильцов был с канализацией - не зальёт ли нас ресторан.

- Техплан по канализации, которые нам первоначально предоставил горводоканал, был неверным, - доказывает предприниматель Ринат АНКУДИМОВ, – потому что он не был согласован с жильцами. И мы бы действительно их затопили, если бы им воспользовались. Но мы организовали собрание, жители обрисовали проблему – малая пропускная способность - и решили врезаться в другую ветку, которая шире, а потому безопаснее. На перенос ушло больше 3,5 млн тенге, но это того стоило.

Со всей прилегающей территории строители вывезли больше 100 тонн мусора – от потребительского до строительного. Территорию принципиально не стали огораживать, чтобы у местных была возможность гулять в дубовой рощице: всё открыто и доступно. Даже частная парковка.

- Парковочные места, которые мы сами организовали, будут согласовываться с каждым кондоминиумом, - пообещал Анкудимов. - То есть мы предоставляем нашу парковку жильцам соседних домов бесплатно, но по предварительной договорённости.

- Они расчистили и облагородили нам детскую площадку, - говорит Анара КАСЕНОВА, жительница дома № 2 по ул. Шакшак Жанибека. – Уже за это спасибо.

- В этом сотрудничестве мы видим начало гражданского общества, которое должно управлять ситуацией в таких случаях, - считает предприниматель. - Спокойствие наших соседей – это и наше тоже. Просто мы все живём в одном городе.

Фото автора