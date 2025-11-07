В ходе визита в Соединенные Штаты Америки президент Казахстана поддержал решение John Deere локализовать производство техники для АПК в партнёрстве с заводом "Агромаш", который расположен в Костанае. И этом и других результатах визита - в обзоре по материалам Informburo.kz.

3000 единиц John Deere за 5 лет лет

Касым-Жомарт Токаев провёл беседу с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко, сообщает Акорда.

Президент Казахстана назвал партнёрство с компанией John Deere ярким примером успешной промышленной кооперации, отражающим общую приверженность развитию современного и эффективного сельскохозяйственного производства.

Глава государства поддержал решение John Deere локализовать производство техники для АПК в партнёрстве с казахстанским заводом "Агромаш".

Это сотрудничество уже дало ощутимые результаты – с момента запуска производства в мае этого года собрано более 290 единиц техники. Ожидается, что до конца года будет выпущено ещё 100 единиц.

Токаев также приветствовал подписание в рамках его текущего визита в США соглашения о стратегическом партнёрстве на сумму 2,5 млрд долларов. Документ предусматривает производство не менее 3000 единиц сельхозтехники John Deere в течение пяти лет на мощностях АО "АгромашХолдинг KZ". Кроме того, предполагается создание не менее трёх сервисных центров, а также развитие системы обучения персонала.

О сделке рассказала и президент АО “АгромашХолдинг KZ” Динара ШУКИЖАНОВА на своей странице в Instagram.

ChatGPT будут использовать в школах Казахстана

В школах Казахстана будут использовать ChatGPT Edu – специальную версию языковой модели для образовательных учреждений, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.

В Вашингтоне разработчик чат-бота американская компания OpenAI заключила с казахстанской делегацией меморандум, пообещав ежегодно предоставлять не менее 165 тысяч лицензий педагогам страны в течение трёх лет.

"ChatGPT Edu создан для широкого применения в сфере образования и предоставляет доступ к самым современным моделям OpenAI с высоким уровнем безопасности, защиты данных и административного контроля. Включает продвинутые функции: анализ данных, краткое изложение документов и создание индивидуальных GPT-ассистентов, которые помогают учителям экономить время, избавляясь от рутинных административных задач", – рассказали в ведомстве.

В OpenAI отметили, что применение учителями ИИ для сокращения административной нагрузки стало мировым трендом. Казахстанская сторона выразила уверенность, что реализация меморандума поспособствует развитию инновационного мышления, критического анализа и креативности у школьников – педагоги смогут по максимуму уделять силы своей основной деятельности.

Казахстанцы смогут отправлять SMS, находясь в местах, где нет сети

Транснациональная телекоммуникационная компания VEON объявила о партнёрстве "Beeline Казахстан" со Starlink Direct to Cell в проекте обеспечения спутниковой связи по всей территории РК, включая отдалённые регионы, не охваченные наземными сетями. Об этом сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.

В рамках подписанного коммерческого соглашения стороны планируют запустить услугу обмена SMS в 2026 году, а затем – подключение к мобильному интернету.

"Возможность отправить сообщение с телефона в зоне, где нет сотовой связи, но есть прямое соединение со спутником, без модемов и дополнительных устройств, решает вопрос безопасности наших граждан и без преувеличения может спасти жизни", – прокомментировал Жаслан Мадиев, заместитель премьер-министра и министр искусственного интеллекта и цифрового развития.

Отмечается, что тестирование и коммерческий запуск услуг Starlink Direct to Cell в Казахстане будет осуществляться при соблюдении стандартных регуляторных процедур.

Starlink Direct to Cell – крупнейшая в мире спутниковая группировка, насчитывающая более 650 спутников на низкой околоземной орбите, обеспечивающая передачу данных, голосовую связь, видео и обмен сообщениями в зонах, где отсутствует мобильное покрытие.

Казахстан и США запускают совместный проект по добыче вольфрама

Казахстан и США объединили усилия для разработки крупнейших вольфрамовых месторождений страны в рамках нового совместного проекта, сообщила пресс-служба "Самрук-Казыны".

Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" и американская инвестиционная Cove Capital подписали соглашение о совместной разработке месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты. Объём инвестиций в проект составляет порядка 1,1 млрд долларов.

"Тау-Кен Самрук" приступила к подготовительным работам по составлению окончательного технико-экономического обоснования проекта Северный Катпар. Компания определяет мощности по первичной переработке для производства паравольфрамата аммония, который используется для изготовления специализированных вольфрамовых изделий.

Месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты входят в число крупнейших в мире, общие запасы вольфрама по стандартам JORC составляют 410 тысяч тонн.




