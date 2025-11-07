Президент США Дональд Трамп не исключил, что в будущем может посетить Казахстан, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев / Фото пресс-службы Акорды

Казахстан и США подписали новые соглашения на сумму более 17 млрд долларов в сферах авиации, минеральных ресурсов и цифровых технологий. Президента Трампа спросили, какая сфера этого партнёрства является наиболее важной и может ли он стать первым президентом США, посетившим Казахстан.

"Я не исключаю такую возможность (посетить Казахстан. – Авт.). Считаю, что все эти сферы очень важны. Никогда не знаешь, что будет через год. Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся президент", – сказал Трамп.

В целом потенциал экономического сотрудничества Казахстана и США, охватывающий такие ключевые сферы, как энергетика, критически важные минералы, промышленность, транспорт, финансы, искусственный интеллект и образование, превышает полтриллиона долларов.

В свою очередь, президент Казахстана отметил, что политика Трампа достойна решительной поддержки во всём мире.

Токаев принял участие в саммите "Центральная Азия – США". Выразив благодарность президенту США за организацию исторической встречи в Белом доме, он отметил, что саммит в формате "С5+1" знаменует собой начало поистине новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединёнными Штатами.

И особо остановился на роли президента США Дональда Трампа в международной политике, назвав его видным государственным деятелем.

"Я убеждён, что Ваша мудрая и смелая политика достойна решительной поддержки во всём мире, и я разделяю Ваши взгляды. Под Вашим руководством Америка вступает в новый золотой век. Я высоко ценю Вашу дальновидную концепцию "Сделать Америку снова великой" (Making America Great Again), которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа "Закон и Порядок". Будучи президентом-миротворцем, Вы содействовали прекращению восьми войн в течение восьми месяцев, тем самым значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности", – отметил президент.



Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами.



"Я высоко ценю Вашу неизменную поддержку в деле развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и США. В период Вашего первого президентского срока в Белом доме наши отношения были юридически закреплены на уровне расширенного стратегического партнёрства. США, вложившие свыше 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором нашей экономики, выступая в роли её своеобразного вечного двигателя. Товарооборот между нашими странами за последние годы удвоился, приблизившись к отметке 5 млрд долларов. Мы обеспечиваем почти 25% внутреннего спроса на уран в Америке. Более 600 американских компаний ведут бизнес в Казахстане", – сказал глава государства.



Президент Казахстана призвал американские компании использовать уникальные возможности, созданные в нашей стране, заверив инвесторов в своей личной поддержке.