- В поселке Кушмурун Аулиекольского района в одной из котельных до сих пор не дают тепло, - сообщила читательница, - у многих жильцов холодные батареи, а на улице не плюсовая погода уже. У меня батарея еле дышит. Акимы Аулиеколя и Кушмуруна дали задачу решить проблему, комиссия осмотрела батареи и ушла. Не могут ответить на вопрос, почему у людей до сих пор нет тепла. 6 ноября пришли с проверками, у многих показало 22 °C, это не по санитарным нормам.

- Работниками ГКП «Кушмурунская ТЭК» совместно со специалистами ГУ «Аппарат акима посёлка Кушмурун» была создана комиссия по обследованию жилых домов, отапливаемых от котельной № 2, на предмет качества предоставления тепловой энергии, - ответил на запрос «НГ» и. о. директора ГКП «Кушмурунская ТЭК» Петр БЕЛОВ. - В период с 24 по 28 октября 2025 года проведены обследования жилых домов №№ 35, 37 и 33 по улице Калинина, а также дома № 9 по улице Спортивная. На момент проверки параметры теплоносителя на выходе из котельной составляли от 50 до 54 °C, давление в тепловой сети - 4,5-5 атм, что соответствует установленным нормативам. В ходе обследований установлено, что во всех проверенных квартирах температура радиаторов соответствовала нормативным параметрам, батареи были тёплые. В отдельных квартирах действительно выявлены помещения с частично холодными батареями, что, по заключению специалистов, связано с самовольным изменением внутриквартирных систем отопления - установкой дополнительных стояков и систем «тёплый пол» без согласования с теплоснабжающей организацией. Данные действия жильцов нарушают пп. 4 п. 46 Правил пользования тепловой энергией от 18 декабря 2024 года и приводят к нарушению циркуляции теплоносителя, что отрицательно влияет на качество теплоснабжения в других квартирах. Кроме того, в отдельных подвалах зафиксированы технические неисправности внутридомовых сетей - засоры и утечки, устранение которых находится в зоне ответственности балансодержателей домов (КСК, ПТ, собственников). На сегодня котельная № 2 функционирует в штатном режиме, подача тепла осуществляется в полном объёме в соответствии с температурным графиком. Работы по контролю за качеством теплоснабжения и устранению выявленных нарушений продолжаются.

Однако, по словам читательницы, теплых полов в их 4-этажном доме ни у кого нет, и проблема в другом:

- Они завоздушили систему, и у людей по батареям гуляет воздух, не убрали воздух. Еще у них насосы выходят из строя и не дают нормального давления. У них слабые насосы, им давно говорят, что их надо менять.

«НГ» обратилась к Петру Белову за дополнительным комментарием.

Фото и видео читательницы