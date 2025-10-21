Ученик школы-лицея № 1 Костаная Никита БЕЛАШОВ и учитель физики Дмитрий СУДОРГИН создали материал «Старлайт», способный противостоять воздействию огня. Мы поговорили с Никитой о вдохновении, трудностях и силе идеи.

- Как тебе пришла в голову идея создать материал, который не горит?

- Всё началось с детства. Я всегда любил что-то собирать - из пластилина, из железок, из того, что находил в гараже. Потом появился интерес к науке, особенно к физике. Есть люди, которые проходят мимо работающей машины и не задумываются, почему она работает. А я - из тех, кто хочет это понять. В 7-м классе у нас появился новый учитель физики Дмитрий Александрович Судоргин. Мы быстро нашли общий язык, и он помог мне укрепить интерес к науке. Тогда я понял, что физика - это не просто школьный предмет, а то, с чем я хочу связать жизнь.

- Почему ты выбрал именно физику, а не, например, программирование или робототехнику?

- Думаю, если бы не Дмитрий Александрович, я бы вряд ли занялся этим. Он буквально втянул меня в науку. Без него, наверное, я просто хорошо учился бы, но не участвовал в исследованиях и проектах.

- Что оказалось самым трудным при создании «Старлайта»?

- Наверное, время. Хотелось всё успеть: школу, домашние задания, эксперименты. Иногда казалось, что в сутках слишком мало часов. Сложнее всего было даже не проводить опыты, а не сдаться и не бросить.

- Помнишь момент, когда материал впервые выдержал огонь?

- Конечно! Сначала он держался слабо: через полминуты металл уже был обжигающим. А недавно я провёл новый эксперимент – пластина три минуты под прямым пламенем, и после этого спокойно взял ее рукой. Она была тёплая, но не горячая. Это было очень крутое чувство.

- Ты работаешь вместе с Дмитрием Александровичем. Как вы распределяете задачи?

- Я занимаюсь экспериментами, ищу информацию, анализирую, смешиваю составы. Дмитрий Александрович помогает с теоретической частью, с формулировками, подсказывает, где можно улучшить. Он больше как наставник и вдохновитель, а я - тот, кто в поле.

- Были моменты, когда хотелось всё бросить?

- Да, особенно когда не сходились расчёты. Мы долго не могли правильно посчитать удельную теплоёмкость. Получалось в 10 раз больше нормы, и мы не могли понять, где ошибка. Но потом нашли причину, поменяли методику - и всё совпало. Это был момент, когда я понял, что упорство всегда окупается.

- Как отреагировали друзья и родители, когда узнали о твоём проекте?

- Друзья сказали: «Вау, круто!». И начали спрашивать, как это вообще возможно, чтобы смесь из сахара и крахмала не горела. Мама, конечно, гордится, но иногда шутит: «Главное - не спали квартиру!» (смеётся).

- О чём ты мечтаешь дальше?

- Хочу довести материал до промышленного уровня. Например, сделать костюм для пожарных с вставками из этого состава или использовать его в защите техники. Пока всё на уровне экспериментов, но я хочу показать результат тем, кому это может быть полезно.

- Есть ли учёный, на которого ты равняешься?

- Морис Уорд, создатель оригинального Starlite. Он ведь был обычным парикмахером, но смог сделать материал, о котором заговорил весь мир. Это доказательство, что учёным может стать каждый, если у него есть идея и желание.

- Что бы ты сказал ребятам, которые думают, что физика - скучно и сложно?

Физику нужно не учить, а понимать. Это не про зубрёжку формул, а про умение видеть суть. Если видишь не только прямой путь, но и обходные - тебе уже легче. Я редко сижу и учу формулы. Просто слушаю, разбираюсь - и всё складывается. Главное - идея. Если она поселилась в тебе, ты уже не остановишься. Она прорастёт, даст плоды и приведёт к решению.

Фото предоставлены управлением образования Костанайской области

Автор - студентка 3 курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова



