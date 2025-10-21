В Китае, в городе Нинбо, завершился женский теннисный турнир категории WTA 500, в котором принимали участие две представительницы Казахстана - первая и вторая ракетка страны Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

На корте первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина / Фото championat.com

К сожалению Юлия Путинцева, занимающая в мировом рейтинге 69-е место, в первом же круге уступила украинской теннисистке Юлии Стародубцевой (131-е место) - 4:6, 2:6.

А девятая ракетка мира Елена Рыбакина стартовала со второго круга, где ее соперницей за выход в четвертьфинал была украинка Даяна Ястремская, занимающая 30-е место в рейтинге WTA.

Теннисистки уже дважды встречались, причем оба раза в этом году. И оба раза сильнее была казахстанка, выиграв в январе в третьем круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне на открытом чемпионате Австралии - Australian Open и в августе на турнире категории WTA 1000 в Монреале (Канада). В Нинбо теннисистки провели три сета, по итогам которых победу одержала Рыбакина - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, отметившая после матча, что с Ястремской всегда сложно играть.

В четвертьфинальном матче первая ракетка Казахстана одержала разгромную победу над австралийкой Айлой Томлянович (104-е место) со счетом 6:2, 6:0. При этом Рыбакина стала промежуточным лидером по количеству подач на вылет в WTA-туре в этом сезоне. После выхода в полуфинал турнира WTA 500 в Нинбо на ее счету 419 эйсов.

Соперницей казахстанки за выход в финал турнира стала опережающая ее в мировом рейтинге Жасмин Паолини (8-е место) из Италии. Не отдав ни одного своего гейма за весь матч, уверенную победу в двух сетах - 6:3 и 6:2 одержала Елена РЫБАКИНА, сказавшая после поединка:

- Знала, что матч будет очень тяжелым. Жасмин хорошо сыграла в этом сезоне. Это действительно сложный соперник. Понимала, что нужно показать свой лучший теннис. Рада, что сохраняла концентрацию до конца и выиграла в двух сетах. Очень взволнована.

Елена Рыбакина с трофеем за победу в турнире WTA 500 в Нинбо (Китай) / Фото championat.com

Рыбакина вышла в этом сезоне во второй финал турнира WTA, а для ее соперницы по нему - российской теннисистки Екатерины Александровой - это был четвертый в сезоне финал.

Десятый номер рейтинга WTA Екатерина Александрова перед матчем с казахстанкой вела со счетом 3-1 по личным встречам, выиграв три матча в турнирах с хардовым покрытием, как и на турнире в Нинбо. Россиянка побеждала в 2020 году в финале турнира в Шэньчжэне (Китай) и в стартовом круге турнира в Цинциннати (США), а также в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия) в 2024 году. И везде победа ей давалась в двух сетах. Рябакина же была сильнее на грунтовом турнире в Риме (Италия) в 2020 году (2:0).

В матче за титул в Нинбо Александрова в первом сете повела с брейком, стабильно подавала и гораздо меньше ошибалась в розыгрышах, доведя партию до победы - 6:3.

Во втором сете доминировала на корте уже Рыбакина, агрессивно действовавшая на приеме и завершившая его с «баранкой» - 6:0. Казахстанка, здорово подавая первым мячом, владела преимуществом и в третьем сете и выиграла партию, а вместе с ней и матч - 3:6, 6:0, 6:2.

Титул в Нинбо стал 10-м в карьере Елены Рыбакиной и вторым в нынешнем сезоне после победы в мае на грунтовом турнире категории WTA 500 в Страсбурге (Франция). А в рейтинге WTA она поднимется на две позиции и станет седьмой ракеткой мира.

После матча Рыбакина сказала:

- Это особенная победа. Каждый титул имеет свою историю, но десятый - это что-то символическое. Я счастлива завершить азиатский отрезок сезона именно так. Спасибо моей команде и болельщикам в Казахстане - вы всегда со мной, даже на другом конце света.

Также казахстанская теннисистка сохраняет шансы на получение последней путевки на Итоговый чемпионат WTA-2025, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Чтобы обеспечить себе квалификацию на итоговый турнир, куда уже отобрались Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула, Мэдисон Киз (все - США) и Жасмин Паолини (Италия), Рыбакиной необходимо выиграть два матча на турнире WTA 500 в Токио.