Читатели «НГ» обратили внимание на разноголосицу в сообщениях о том, что будет с бездействующим аквапарком на пр. Аль-Фараби и его окрестностями. Власти говорят то о реконструкции объекта и благоустройстве вокруг вплоть до парковой зоны, то о фактически новом строительстве. Редакция запросила уточнений.

Фото Ксении РЕБИК

В прошлом году рядом с аквапарком под госнужды изъяли 9 земельных участков общей площадью 0,8 га. «НГ» направила запрос в отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная о том, что будет на этой земле и что все-таки произойдет с аквапарком.

Фото Ксении РЕБИК

- Прежде аким города высказывался об аквапарке как о некой достопримечательности Костаная, особенности внешнего вида которой постараются сохранить. Однако на совещании с акимом области 14 января демонстрировались слайды с изображением здания после реконструкции. Судя по ним, от характерных примет «Осьминога» нет и следа. «НГ» в курсе, что реконструкция - проект, который администрирует областное управление строительства. Но так как весь участок пр. Аль-Фараби от железнодорожного вокзала до ул. Баймагамбетова в 2025 году будет меняться в соответствии с дизайн-кодом, городские власти не могут не знать, что именно произойдет с аквапарком. На действующем генеральном плане Костаная отражен перекресток ул. Бородина и пр. Аль-Фараби. В ходе реконструкции здания его откроют, аквапарк сдвинут? Или в генплан вносилось изменение? Если да, то когда?

- По приложенному техническому проекту заказчика ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» входная группа изменится (щупальцы исчезнут). Расширение аквапарка будет в сторону проспекта Аль-Фараби, 124 а, - говорится в ответе отдела архитектуры. - Земельный участок, находящийся в государственной собственности (речь об изъятии под госнужды - «НГ») находится на стадии оформления. Согласно сведениям управления строительства, проектом будут предусмотрены сквозные проезды с двух сторон аквапарка на улицу Бородина и проспект Аль-Фараби. Проектом открывается проезд, что будет соответствовать Генеральному плану города Костаная. Также в скором времени будет разработан проект детальной планировки данного района с учетом вышеуказанных проектных решений.

Фото из презентации областного акимата

На слайде, который демонстрировался на областном совещании, видно, что осьминог, давший народное название объекту, остается только в виде изображения на фасаде здания.