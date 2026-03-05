В высказывании жительницы Кокшетау усмотрели признаки разжигания межнациональной розни, передает Ulysmedia.kz.

Фото vmuzey.com

Все началась в конце декабря прошлого года в одной из парикмахерских города. Между сотрудницами возник конфликт из-за выбора музыки, звучащей фоном.

По словам Алмагуль, обратившейся в полицию по данному факту, в салоне включали песни на русском, турецком и грузинском, а вот на казахском ей ставить запретили. Причем в грубой форме. ‎

- 29 числа я подошла к пульту, чтобы включить казахскую музыку. На что она искренне удивилась и сказала: "Нет, не надо, мы такое не слушаем". Но я всё равно включила и отошла. После того, как мои клиенты ушли, я у нее спросила: "Почему ты отключила музыку?" На что она ответила: "Я же тебе говорила - мы такое не слушаем. Кто будет слушать это дерьмо?!". Тут у нас началась перепалка, - рассказала женщина. ‎

В полиции не отреагировали на обращение Алмагуль. После чего активист Диас Кузаиров написал заявление уже в прокуратуру. Он отметил, что подобные высказывания затрагивают культуру казахов и могут разжигать межнациональную рознь.

‎В результате полиция Кокшетау все же возбудила уголовное дело по ст. 174 ч. 1 ("Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни"). ‎

Ранее «НГ» сообщала, что жительницу Костаная приговорили к двум годам колонии за разжигание национальной розни в TikTok. Инцидент произошел в начале ноября 2024 года. Как следует из приговора, Юлия Хон выпила 9 литров пива и ночью, около 3:45, открыла в телефоне прямую трансляцию, в которой, помимо нее, участвовали еще около 10 человек. В эфире обсуждали войну России и Украины. Как указано в приговоре, подсудимая «публично высказала оскорбительные суждения по признаку национальной принадлежности» в адрес участников стрима и всей казахской нации.