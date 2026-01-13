Дело рассмотрели в суде № 2 Костаная. Обвиняемая - 45-летняя Юлия ХОН. Против нее возбудили дело по ч. 1 ст. 174 УК РК (разжигание розни) после того, как женщина нецензурно и с оскорблениями высказалась на одном из стримов в социальной сети TikTok.

Инцидент произошел в начале ноября 2024 года. Как следует из приговора, Юлия Хон выпила 9 литров пива и ночью, около 3:45, открыла в телефоне прямую трансляцию, в которой, помимо нее, участвовали еще около 10 человек. В эфире обсуждали войну России и Украины. Как указано в приговоре, подсудимая «публично высказала оскорбительные суждения по признаку национальной принадлежности» в адрес участников стрима и всей казахской нации.

- Они (участники стрима - «НГ») обсуждали войну с Украиной. Говорили, что русских надо гнать из Казахстана, где они родились, пусть там и живут, а украинцев принимать в Казахстан, - пересказаныв приговоре показания Юлии Хон. - Ее возмутили эти слова, она зашла в эфир, спросила, почему так ненавидят русских. В ответ они начали ее оскорблять, оскорблять ее мать, которая скончалась 10 лет назад, была достойным человеком. Она начала в ответ оскорблять их нецензурной лексикой. Что говорила, дословно не помнит, но говорила именно в адрес тех лиц, которые участвовали в прямом эфире, без намерения разжигания национальной розни и оскорбления казахской нации.

В суде Хон признала вину частично. Согласилась, что оскорбила участников стрима. Но не признала, что разжигала межнациональную рознь.

Заявление о привлечении Хон к ответственности через портал eOtinish отправила автор стрима - С. Дюсембаева.

- Из показаний свидетеля Дюсембаевой С. М. суду следует, что в TikTok вела прямой эфир на тему войны в Украине, осуждали действия России, говорили корректно. В эфир попросилась подсудимая, она была в алкогольном опьянении. Она предоставила подсудимой доступ к микрофону, подсудимая начала оскорблять казахскую нацию нецензурной бранью. После того, как подсудимая заявила о желании покинуть прямой эфир, присутствующие задержали ее вопросами, чтобы решить вопрос о привлечении ее к ответственности. Ею была направлена жалоба в eOtinish с видеозаписью прямого эфира в той, части, где говорила подсудимая. Часть беседы, которая происходила до вступления в нее подсудимой, ею не направлялась, поскольку превышала возможный к вложению объем информации.

Изначально филологическая экспертиза не нашла в словах Юлии Хон признаков возбуждения межнациональной розни. Но в двух повторных экспертизах указано, что «имеются оскорбительные высказывания, унижающие достоинство человека в связи с его национальной принадлежностью». Суд посчитал повторные экспертизы более достоверными и объективными.

Судья Ольга КУЗНЕЦОВА 12 января признала Юлию Хон виновной в разжигании розни и назначила ей наказание в виде двух лет колонии минимальной безопасности. Кроме того, осужденная должна оплатить судебные издержки и внести принудительный платеж в фонд компенсации потерпевших, - в сумме около 900 000 тенге.

Ольга Кузнецова также отметила, что полиция не проверила заявление об оскорблении самой Юлии Хон участниками стрима.

- По правилам ст. 24 УПК РК орган досудебного расследования не принял всех мер по проверке фактических данных, повлиявших на мотивы действия подсудимой, - указала в мотивировочной части приговора судья. - Содержание беседы в прямом эфире до высказываний подсудимой в материалах дела отсутствует. В указанной части доводы подсудимой о том, что ее речь является ответом, совокупностью достоверных и бесспорных доказательств не опровергнуты, что, по мнению суда, влияет на назначение наказания, поскольку снижает степень общественной опасности ее действий.

Также в качестве смягчающего обстоятельства при назначении наказания признан сын подсудимой, который в результате ДТП потерял зрение и находится на ее полном иждивении. Юлия Хон оплачивает его лечение. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в апелляционной жалобе.

