Судебная коллегия областного суда рассмотрела административное дело в отношении жителя Костаная Серика МАЛДЫБАЕВА, ранее привлечённого к ответственности по ч. 1 ст. 608 КоАП РК (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Согласно постановлению суда первой инстанции, 10 февраля 2026 года около 10 часов 05 минут в Костанае по улице Темирбаева в районе дома №50 Малдыбаев управлял автомобилем марки «ChevroletLacetti», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Фото с сайта yandex.kz

Как сообщила пресс-служба Костанайского областного суда, Малдыбаев был признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Решение административного суда обжаловал заместитель прокурора Костанайской области. Он привел доводы о том, что Малдыбаев был вызван из квартиры сотрудниками полиции из-за неправильно припаркованного им автомобиля. Малдыбаев некоторое время находился в салоне полицейского автомобиля и от него исходил запах алкоголя. Полицейские потребовали переставить автомобиль, тем самым способствовали совершению им правонарушения.

Вот так эту историю рассказывает сам Малдыбаев, его показания отражены в постановлении областного суда:

- Малдыбаев пояснил, что приехал в Костанай накануне вечером. Припарковал автомобиль, затем в квартире употребил пиво, так как не собирался днём куда-либо ездить. По телефону его вызвали на улицу сотрудники полиции, сказав, что автомобиль припаркован в зоне действия знака «Стоянка запрещена», что кто-то из жильцов дома сообщил об этом. Он сел в полицейский автомобиль, где на него составили протокол за стоянку в неположенноем месте, и велели отогнать автомобиль. Он выполнил это распоряжение полицейских, перегнав автомобиль метров на 15 от места стоянки. Когда он припарковался, к нему подъехали те же сотрудники и предъявили ему управление автомобилем в состоянии опьянения. Он говорил им, что выполнял их же распоряжение, однако был доставлен на освидетельствование.

В судебном заседании также выслушали полицейских. Исламгалиев Е. А. подтвердил показания Малдыбаева и пояснил: "Если бы тот попросил, они бы сами отогнали его автомобиль с места парковки в другое место".

Коллегия пришла к выводу, что в рассматриваемой ситуации имело место исполнение обязательного распоряжения должностного лица.

- Безусловно, что исходящий от него запах перегара не мог остаться незамеченным сотрудниками полиции, - указал в постановлении судья Владимир ДОЛГИХ. - Так, в заключении медицинского освидетельствования указано на наличие такого запаха. Медицинский работник почувствовал этот запах, находясь с Малдыбаевым в одном помещении. Очевидно, что сотрудники полиции, находившиеся с Малдыбаевым в салоне автомобиля, не могли не почувствовать запах перегара, исходящий от него. Об этот свидетельствуют и их (сотрудников полиции) разговоры после того, как Малдыбаев покинул салон их автомобиля: «От него исходит запах». При таком понимании, что Малдыбаев нетрезв, сотрудник полиции отдал ему распоряжение: «Уберите машину». На глазах у сотрудников полиции Малдыбаев очищал свой автомобиль от снега, сел за руль и завел автомобиль, после чего тронулся с места, исполняя распоряжение сотрудника полиции

Административным правонарушением, в соответствии со статьёй 39 КоАП, не является деяние, совершённое во исполнение обязательного приказа или распоряжения. Поэтому в действиях Малдыбаева не нашли состава административного правонарушения.

- Такие действия сотрудников полиции совершены вопреки интересам службы и интересам народа, которому они служат, - отметил Долгих. - Они направлены на искусственное создание условий для совершения правонарушения, поэтому, согласно статье 39 КоАП, действия Малдыбаева С. Ж. суд не может признать административным правонарушением.

Постановление суда первой инстанции отменили. Производство по делу прекратили за отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление областного суда вступило в законную силу.