Как ранее сообщала «НГ», школа-гимназия райцентра Мендыгаринского района временно перешла на дистанционное обучение в связи с сообщениями о том, что в пищеблоке учреждения образования работала больная туберкулёзом.

Детей отправили по домам ещё до обеда 2 марта, а 3 марта райотдел образования объявил дистант. Но и 4 марта далеко не все родители решились привести своих детей в школу, в то время как результаты её проверки санитарными службами оставались неизвестными.

С этого дня Боровская школа-гимназия имени Габбаса Жумабаева временно закрыта.

- Решение о переводе на дистанционное обучение, - пояснила "НГ" представитель управления образования Анна ЛАЗАРЕВА, - принималось отделом образования Мендыгаринского района – до 9 марта. Соответственно, сегодня-завтра - на дистанте, дальше - выходные, праздники. За этот период будет полностью проведена дезинфекция, и во вторник, 10 марта, ученики выйдут в обычный офлайн-формат.

- Я был на собрании в школе вечером 4 марта, - сообщил гражданский активист Серик БАЙБЕКОВ. - Приезжали из областной СЭС, были представители ЦРБ. Присутствовали из районного отдела образования. Договорились о том, что с завтрашнего дня ЦРБ предоставляет переносную машину, начнут проверять учителей на туберкулёз весь персонал школы. Машина будет стоять на территории школы, и будут приходить туда и проверяться. Поэтапно начнут с учеников, реакцию Манту делать, флюорографию. Флюорографию старших классов, а Манту - младших. Так объяснили. Объявили, что 5 марта приедет из области санэпидемслужба, и будут полностью школу обрабатывать. Выявили туберкулёз, действительно, у этой женщины. Положили её в город, в диспансер, сказали. Собрали подписи о расторжении договора с ИП «Юнин».

- Касаемо случая заболевания туберкулёзом, - сообщила пресс-секретарь департамента СЭК Костанайской области Гульмира МАГЗУМОВА – специалистами территориального управления санитарно-эпидемиологической службы проводится расследование по месту возможного контакта и комплекс противоэпидемических мероприятий, где определён круг контактных лиц, организовано их медицинское обследование, организовано проведение заключительных дезинфекционных мероприятий. Далее будут даны обязательные к исполнению санитарно-профилактические рекомендации. Ситуация находится на контроле санитарно-эпидемиологической службы и медицинских организаций. Работа по обследованию контактных лиц и проведению профилактических мероприятий продолжается. Дезинфекционные работы в школе проведены сегодня работниками Национального центра экспертизы.

- Женщина (которая стала центром разбирательства – «НГ») несколько лет назад прошла лечение от туберкулёза и регулярно проходила обследования, которые это подтверждали, – добавили в управлении образования. - Сейчас специалисты дополнительно проверяют состояние её здоровья.

- В соответствии с законодательством Республики Казахстан о защите персональных данных и врачебной тайне, - заявили в областном СЭС, - сведения о конкретном пациенте, включая диагноз, форму заболевания и учреждение, выявившее заболевание, разглашению не подлежат.

