В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что окончено расследование по факту мошенничества при оказании стоматологических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, передает Ulysmedia.kz.

Коллаж Ulysmedia

Детали

Следствие установило, что директор частных стоматологических клиник заключил с НАО «Фонд социального медицинского страхования» договоры закупа медицинских услуг на общую сумму свыше 450 млн тенге.

Что должны были сделать

Согласно условиям контракта, клиники приняли на себя обязательства по оказанию гражданам экстренной и плановой стоматологической помощи в рамках системы ОСМС.

Что пошло не так

“Однако подозреваемый организовал внесение в медицинскую информационную систему «Дамумед» заведомо ложных сведений о якобы оказанных услугах ортодонтической помощи. Фактически указанные медицинские услуги пациентам не предоставлялись. Для придания видимости законности противоправных действий подозреваемый самовольно использовал учетные записи врачей, а также анкетные данные несовершеннолетних пациентов, ранее обращавшихся в клиники за помощью”, - сообщили в АФМ.

Ущерб

В результате выявлено 4 597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи. Сумма причиненного ущерба составила 66 млн тенге.

Арест

Наложен арест на счета в банках на сумму 23 млн тенге, а также стоматологическое оборудование стоимостью 29 млн тенге. В ходе следствия подозреваемым возмещен ущерб на сумму 11 млн тенге. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.